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「生態殺手」銀合歡變身工藝藝術　海科館7月攜手扶輪社挺永續

▲▼外來植物銀合歡強勢入侵形成「銀合歡廊道」，嚴重破壞原生樹林生態。（圖／國際扶輪3481地區提供）

▲外來植物銀合歡嚴重破壞原生樹林生態。（圖／國際扶輪3481地區提供）

實習記者李密／台北報導

外來植物銀合歡的入侵對本土生物多樣性造成危害，國際扶輪3481地區2021-22年度總監黃永輝為響應政府政策，協助加速剷除它對本土植物的毒害，與林務局攜手舉辦第一屆「扶輪盃銀合歡家具設計大賽」，透過設計創作的工藝品，將銀合歡變身具文化價值的綠色商品，並將得獎作品捐贈給國立海洋科學博物館，於7月10日起連續3個月在基隆海科館一樓展出。

▼銀合歡細長易生長，製作前裁切取料。（圖／國際扶輪3481地區提供）

▲▼銀合歡細長易生長，製作前裁切取料。（圖／國際扶輪3481地區提供）

號稱「綠癌」的外來種植物銀合歡生長速度奇快，1至2年間就有70至80公分，每棵植株可以生出1至2萬個種子。目前在台累積危害範圍已達5000公頃以上，且具極強的排它性，嚴重時能致周遭寸草不生，對生物多樣性造成威脅，更成為國內復育造林的重大阻礙。

目前銀合歡已肆虐南台灣跟離島，且有往北入侵之勢，雖然政府多年來已編列專案預算清除，但面對它的強勢生長，甚至已自造成「銀合歡廊道」，目前清除成效相當有限，行政院長蘇貞昌在去年3月於屏東視察恆春半島銀合歡情形時，曾要求農委會一次解決銀合歡的危害，期望在113年底完成復育恆春半島生態環境，因此林務局開始多方尋求加速去化銀合歡的多元作法。

國際扶輪3481地區總監黃永輝於是響應發起全台社友認養屏東失地復育原生林活動，並與林務局在今年3月舉辦「第一屆扶輪盃銀合歡家具設計大賽」，賦予銀合歡經濟價值，設計製成日常生活用品，還將銀合歡搖身變成公共裝置藝術品，藉此加速銀合歡消耗，使自然生態得以永續。扶輪社並將藝術品捐贈給國立海洋科學博物館，於6月30日在海科館舉行捐贈儀式。

7月10日起，連續3個月，於基隆海科館一樓展出第一屆設計大賽得獎作品數件，展示作品多以日常生活用品（如榫接家具）為主，期望民眾收藏設計師巧手創作的作品，瞭解生態復育及環境永續的重要性，並實踐減碳生活美學，同時也鼓勵更多優秀設計師加入生態永續的行列。

此外，現場也將陳列銀合歡的引進及其特性、迅速蔓延路徑等，並提供體驗區，讓參訪者能近距離接觸以加深印象，盼能喚起社會大眾認識環境的危害，進而珍惜自然資源，一起支持生態的永續性。

▼2022銀合歡傢俱設計大賽作品「合歡之詩」，以抽象形式表現生命的多元面貌。（圖／國際扶輪3481地區提供）

▲▼2022銀合歡傢俱設計大賽作品「合歡之詩」。 （圖／國際扶輪3481地區提供）

▼2022銀合歡傢俱設計大賽作品「十木（音同實木）」，結合傳統榫卯技藝，呈現前人的智慧。（圖／國際扶輪3481地區提供）

▲▼2022銀合歡傢俱設計大賽作品。（圖／國際扶輪3481地區提供）

▼2022銀合歡傢俱設計大賽作品「RELAX」，鐵木與銀合歡搭配設計的沙發單椅，採用流線型的線條，仿出人躺沙發的慵懶感。（圖／國際扶輪3481地區提供）

▲▼2022銀合歡傢俱設計大賽作品。（圖／國際扶輪3481地區提供）

▼2022銀合歡傢俱設計大賽作品「模組鳩尾凳」。（圖／國際扶輪3481地區提供）

▲▼2022銀合歡傢俱設計大賽作品。（圖／國際扶輪3481地區提供）

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海科館扶輪社銀合歡

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