　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

扶輪社捐贈250萬X光巡迴車　免費肺癌普篩造福萬名偏鄉民眾

▲▼ 國際扶輪3470地區各扶輪社及國際扶輪台灣總會捐贈250萬元與成大醫學院合作，安排行動X光巡迴車偏鄉。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 國際扶輪3470地區各扶輪社及國際扶輪台灣總會捐贈250萬元與成大醫學院合作，安排行動X光巡迴車偏鄉。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「早篩肺癌.防範未然扶輪與成大偕您同行」早期肺癌篩檢計畫之X光偏遠鄉鎮普篩檢之合作案計畫啟動典禮日嘉義基督教醫院國際會議廳舉行，嘉義縣長翁章梁，嘉義市長黃敏惠、台南市副市長趙卿惠、立委王美惠、成功大學醫學院長沈延盛、嘉義基督教醫院長姚維仁、國際扶輪3470地區總監周伯良等各扶輪社長、社友們共同見證。

▲▼ 國際扶輪3470地區各扶輪社及國際扶輪台灣總會捐贈250萬元與成大醫學院合作，安排行動X光巡迴車偏鄉。（圖／記者翁伊森翻攝）

國際扶輪3470地區各扶輪社及國際扶輪台灣總會共同捐贈250萬元，與成大醫學院合作，由各扶輪社依分區舉辦聯合說明會，安排行動X光巡迴車，配合雙能無骨X光數位攝影及AI模型，判讀胸腔X光影像，預計將為1萬名偏鄉社區民眾，免費進行肺癌普篩，並將篩檢結果，提供後續進一步的追蹤，可有效達到早期示警目的。

依據統計資料顯示，肺癌連續11年高居癌症死因首位，也是十大癌症中「醫療支出最高、死亡率最高、晚期發現比例最高」的癌症，肇因於肺癌早期是「沒有症狀」的，大多數病患因不適才被診斷出肺癌已是中晚期，肺癌個案的死亡率高，存活率低，主要與診斷的期別有關，第1期肺癌5年存活率約9成，但如果延誤至第4期才就醫，5年存活率僅剩1成。

翁章梁說明，嘉義縣近5年肺癌死亡率皆高於全國平均值，因此在106年與嘉義長庚醫院合作，以肺癌死亡率高2鄉鎮(義竹、布袋)，針對有家族史、抽菸、長期烹煮等高危險群，提供免費LDCT(低劑量電腦斷層掃描)篩檢，2年共篩檢847人，11人確診為早期肺癌，經立即轉介均完成治療。

110年再獲文華扶輪社支持提供免費篩檢名額，由大林慈濟醫院執行共有118位民眾完成檢查，檢查結果有4位民眾報告異常(1位追蹤結果為發炎、1位屬高度罹癌可能性故需定期追蹤，有2位經病理報告確診為肺癌，皆已轉介並完成手術，目前持續門診追蹤)。

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►►狗狗吃飼料同時顧消化、還能讓毛髮亮麗

ET快訊
一度只差3分！林庭謙砍30分中華隊仍輸中國
國旅補助首日「7000人擠爆墾丁大街」！人潮畫面曝光
A-Lin演唱會「超意外嘉賓」現身！　唱一半她發抖自首「出狀
18歲妹瘋狂求愛「當我男友」遭拒　他傻眼：只認識20分鐘
蔡阿嘎環島　二伯爸「膝痛走不動」1句話逼哭她
高雄天府宮「烤肉攤老闆」慘死！汽車閃騎士誤踩油門猛撞
高中生作詩弔唁安倍！「藏頭又藏尾」網驚呆：台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

扶輪社捐贈250萬X光巡迴車　免費肺癌普篩造福萬名偏鄉民眾

漁光島又見大學生溺水失蹤　李啟維：台南市政府無作為！

新北深澳漁港小卷市集開幕　三大亮點免費嘗鮮當季小卷

獨 ∕ 男唐麻丹山蝴蝶谷戲水扭到腳　搜救人員搬運送醫

台南西羅殿外廟會聚眾鬥毆　30名快打警力抓回64人送辦

張善政楊梅參香　「廟庭四句箴言」回應林智堅論文爭議

基隆外木山海上王爺繞境7／16啟航　祈求出海平安漁獲滿艙

水林阿甘薯叔食農教育　民眾免費體驗從產地到餐桌...好吃又好玩

觀世音菩薩成道紀念日　侯友宜赴五股賀聖宮參拜贈匾

國旅補助上路！往墾丁車流飆高　最多每小時2800輛

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

出門散步媽夾中鵝娃娃　牠整路炫耀回家抱著睡

歐告按「吃肉肉按鈕」使喚爸　媽看戲狂笑：你被點名了XD

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

寄宿汪熱情搖尾迎接姐　她看2老鳥耍廢：白疼了

扶輪社捐贈250萬X光巡迴車　免費肺癌普篩造福萬名偏鄉民眾

漁光島又見大學生溺水失蹤　李啟維：台南市政府無作為！

新北深澳漁港小卷市集開幕　三大亮點免費嘗鮮當季小卷

獨 ∕ 男唐麻丹山蝴蝶谷戲水扭到腳　搜救人員搬運送醫

台南西羅殿外廟會聚眾鬥毆　30名快打警力抓回64人送辦

張善政楊梅參香　「廟庭四句箴言」回應林智堅論文爭議

基隆外木山海上王爺繞境7／16啟航　祈求出海平安漁獲滿艙

水林阿甘薯叔食農教育　民眾免費體驗從產地到餐桌...好吃又好玩

觀世音菩薩成道紀念日　侯友宜赴五股賀聖宮參拜贈匾

國旅補助上路！往墾丁車流飆高　最多每小時2800輛

「碰碰狐鯊魚寶寶」水上見面會　大小粉絲同聚水池狂歡

美式賣場咖啡豆「出包」急召回！受潮恐產生1毒素　專家曝嚴重後果

一度只差3分！林庭謙爆砍30分可惜了　中華隊15分差不敵中國

國旅補助首日「7000人擠爆墾丁大街」！人潮畫面曝光　警交通管制

特斯拉「北美超充站」開放它牌電動車使用！台灣未來有望跟進

扶輪社捐贈250萬X光巡迴車　免費肺癌普篩造福萬名偏鄉民眾

「向企業家學習」系列講座　聯華生技沈碧蘭分享勇敢試人生

《禹英禑》朴恩斌29歲「還是母胎單身」！　親曝無法戀愛原因

女友講電話脫口「晚上解決就有錢拿」　他回顧綠炸細節：該攤牌嗎

徐玄、羅人友《魔咒情人》成績滑鐵盧！　收視率連2集創最低紀錄

地方熱門新聞

台南廟會聚眾鬥毆　64人送辦

和仁海域驚見女性浮屍　海巡公布特徴

MIS-C+腸套疊　5月大嬰兒確診康復後惡夢開始

故宮南院無人機搭配水舞秀國寶圖案

汽車改加裝穩壓器引火災

紅面鴨FUN暑假震撼登場　煙火+無人機開幕

台南市安南區透天厝傳火警

男蝴蝶谷戲水扭傷　搜救員搬送醫

2022桃園閩南文化節藝閣VS踩街　7/16登場

台南首批高梁採收採智慧機械化

桃園新增100處科技執法　25處執法地點曝

伊拉克包裹又來了！

安南警逮毒品通緝犯

高普考首日台東考區到考率65.11％

更多熱門

相關新聞

「生態殺手」變身裝置藝術　海科館7月攜手扶輪社挺永續

「生態殺手」變身裝置藝術　海科館7月攜手扶輪社挺永續

外來植物銀合歡的入侵對本土生物多樣性造成危害，國際扶輪3481地區2021-22年度總監黃永輝為響應政府政策，協助加速剷除它對本土植物的毒害，與林務局攜手舉辦第一屆「扶輪盃銀合歡家具設計大賽」，透過設計創作的工藝品，將銀合歡變身具文化價值的綠色商品，並將得獎作品捐贈給國立海洋科學博物館，於7月10日起連續3個月在基隆海科館一樓展出。

台南赤崁扶輪社捐贈特製輪椅嘉惠南特學子

台南赤崁扶輪社捐贈特製輪椅嘉惠南特學子

石門乾華國小深耕食農　打造蚓菜共生農園

石門乾華國小深耕食農　打造蚓菜共生農園

台南南區扶輪社捐贈南消六大隊搶救裝備

台南南區扶輪社捐贈南消六大隊搶救裝備

彰化+84！　4縣市社團聯誼爆76人確診

彰化+84！　4縣市社團聯誼爆76人確診

關鍵字：

扶輪社X光巡迴車

讀者迴響

熱門新聞

花蓮港吊車疑「鋼索斷裂」！33噸巨石砸斃工人

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

台中男20K約極品妹　她穿丁字褲赴約遭白嫖

李鴻淵原本想殺這7人　她1原因逃死劫

獨家／薔薔遭友人欺騙拍A片

丈夫冷血殺4人！　李鴻淵妻低調上班　

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

妻罹卵巢癌末期！婦產科名醫「親站手術台」潰堤

直播刮刮樂竟中5000萬！女網紅掩面爆哭

槍殺4人當天！鄰居曝「李鴻淵妻真實狀況曝光」

阿喜玩遊戲太拼「車頭燈掉出」疑走光！畫面全播出

大咖天王爆偷吃21歲親外甥！「亂倫內幕被揭發」

快訊／台南廟會衝突大亂鬥　現場傳槍響

台灣玉女《乘風破浪》遭淘汰　暴瘦剩40kg曝心聲

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

更多

最夯影音

更多
母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命
自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面