扶輪社捐贈250萬X光巡迴車　免費肺癌普篩造福萬名偏鄉民眾

▲▼ 國際扶輪3470地區各扶輪社及國際扶輪台灣總會捐贈250萬元與成大醫學院合作，安排行動X光巡迴車偏鄉。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「早篩肺癌.防範未然扶輪與成大偕您同行」早期肺癌篩檢計畫之X光偏遠鄉鎮普篩檢之合作案計畫啟動典禮日嘉義基督教醫院國際會議廳舉行，嘉義縣長翁章梁，嘉義市長黃敏惠、台南市副市長趙卿惠、立委王美惠、成功大學醫學院長沈延盛、嘉義基督教醫院長姚維仁、國際扶輪3470地區總監周伯良等各扶輪社長、社友們共同見證。

國際扶輪3470地區各扶輪社及國際扶輪台灣總會共同捐贈250萬元，與成大醫學院合作，由各扶輪社依分區舉辦聯合說明會，安排行動X光巡迴車，配合雙能無骨X光數位攝影及AI模型，判讀胸腔X光影像，預計將為1萬名偏鄉社區民眾，免費進行肺癌普篩，並將篩檢結果，提供後續進一步的追蹤，可有效達到早期示警目的。

依據統計資料顯示，肺癌連續11年高居癌症死因首位，也是十大癌症中「醫療支出最高、死亡率最高、晚期發現比例最高」的癌症，肇因於肺癌早期是「沒有症狀」的，大多數病患因不適才被診斷出肺癌已是中晚期，肺癌個案的死亡率高，存活率低，主要與診斷的期別有關，第1期肺癌5年存活率約9成，但如果延誤至第4期才就醫，5年存活率僅剩1成。

翁章梁說明，嘉義縣近5年肺癌死亡率皆高於全國平均值，因此在106年與嘉義長庚醫院合作，以肺癌死亡率高2鄉鎮(義竹、布袋)，針對有家族史、抽菸、長期烹煮等高危險群，提供免費LDCT(低劑量電腦斷層掃描)篩檢，2年共篩檢847人，11人確診為早期肺癌，經立即轉介均完成治療。

110年再獲文華扶輪社支持提供免費篩檢名額，由大林慈濟醫院執行共有118位民眾完成檢查，檢查結果有4位民眾報告異常(1位追蹤結果為發炎、1位屬高度罹癌可能性故需定期追蹤，有2位經病理報告確診為肺癌，皆已轉介並完成手術，目前持續門診追蹤)。