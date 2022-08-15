觸愛協會ｘ台南鳳凰扶輪社　扶助弱勢家庭孩童

▲社長王孟琪代表台南鳳凰扶輪社頒贈助學金。（圖／台南鳳凰扶輪社幹事洪雅惠提供，下同）

記者林悅／台南報導

觸愛協會成立18年來，專責輔導並照顧台南市東區及北區的脆弱家庭孩童、隔代教養孩童以及情緒障礙孩童等族群，緩解並疏導孩童至青少年時期特殊情緒問題、課業障礙、人際關係，甚至於包含親子關係的重建與維護。

台南鳳凰扶輪社社長王孟琪指出，台南鳳凰扶輪社連續6年持續不斷捐贈其經費缺口，以維持觸愛協會對孩童的持續關注與照顧，不但讓孩童能有個穩定與安心成長的所在，甚至或可稍微彌補家庭功能之不足對孩童在成長期間造成的缺憾。

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▲台南鳳凰扶輪社社區服務活動捐贈觸愛協會10萬元助學金。

今年度台南鳳凰扶輪社全體社友及國際扶輪社3470地區總監周伯良先生共同捐出新台幣10萬元，延續以往年度愛心不落人後的精神，以實際行動支持並關懷在地社福機構，讓不同問題的孩童，都能在專業輔導老師的陪伴下持續在正確並適才的道路上找到自我價值，避免成為社會的負擔或進而傳承給學弟妹更好的身教。

台南鳳凰扶輪社耕耘社會服務多年有成，民眾每年都可以在社會不同角落中看見一群默默付出、不問收穫的面孔不斷貢獻心力，不斷為弭平社會落差、保護環境、關懷弱勢、教育扎根以及資源分配等議題上奉獻一己之力，希望由台南鳳凰扶輪社的具體行動可以拋轉引玉，能夠帶起民眾一起關懷我們身邊值得幫助的角落。自己的孩子自己救！隨時關懷你我的身邊的孩童，讓愛無礙。