數發部約聘平均月薪超過60K！萬美玲怒了：不允許公帑養網軍

▲萬美玲對數發部提出質疑。（圖／翻攝臉書／萬美玲）



記者柯振中／綜合報導

新設立的數位發展部8月27日正式掛牌，預算書8月31日送至立法院。對此，國民黨立委萬美玲質疑，該部門聘故的約聘人員，平均月薪高達6萬多元，明顯比其他部會的平均薪資還高，完全破壞文官體制，絕對不允許國家公帑被用來酬庸、甚至養網軍。

數位發展部8月27日正式掛牌，預算編列高達218億元，編制的將近600人當中，有約300人為約聘人員，因此受到外界質疑，是花錢養網軍。

萬美玲8月31日表示，根據數發部112年的預算內容，約聘人員預計任用24名，但預算高達1,763萬1千元，換算下來等於每人月薪為6萬1,218元。

此外，萬美玲還說，數發部轄下的資通安全署，一共聘用44名約聘人員，預算則編列了3,617萬3千元，等於每人的月薪高達6萬8,507元。

▲萬美玲認為，數發部部長唐鳳應給出解釋。（圖／記者林敬旻攝）



萬美玲提到，經過國家考試聘用的數發部公務人員，平均月薪約為7萬多元，等於約聘人員與經過國家考試的公務人員，薪水並駕齊驅，甚至還超過剛任用的公務人員，完全破壞文官體制。

萬美玲認為，數發部成立之初，就因為預算過高、約聘人員過多等問題，引起廣泛討論，如今預算書出爐，薪資高得如此驚人，數發部部長唐鳳應該給出解釋。

萬美玲說，如果約聘人員擁有專業技能，比其他部會還強，甚至超過正職公務員，那麼給出高薪並不會受到質疑。但現在聘人不公開、透明，卻又可以領超過6萬元的薪資，她身為立委，將提案全數凍結約聘人員薪資，替全民看緊荷包。

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