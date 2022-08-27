蘇煥智批數位發展部是「錯誤決策」　憂：互推責任互搶資源成亂局

▲台灣維新黨台北市長參選人蘇煥智。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院新設的數位發展部於今早舉行掛牌典禮，台灣維新黨台北市長參選人蘇煥智27日批評，數發部是個定位目標模糊的中央新部會，容易造成原來權責部會與其互推責任、互搶資源，強調「這是一個錯誤的決策。」

蘇煥智指出，數位發展部是個定位目標模糊的中央新部會，容易造成原來的權責部會與其互推責任，「我認為這是一個錯誤的決策！」他說，這將如過去的國科會提升為科技部，後來發現跟各部會互搶科技研發資源，因此又改回國科會。

蘇煥智認為，近期網路上各種海量詐騙，應回歸由警察機關來增設「網路警察局」負責；同樣地道理，涉及國安相關的問題，則應回歸由國安相關單位，統合網路資訊專業人才，強化資訊網路安全。

蘇煥智說，疫情延燒至今已二年多，但台灣今年4月這波大流行卻發生各衛生所、各縣市疫情通報系統塞車問題，造成防疫疏漏，「陳時中嚴重失職，但數位政委唐凰難道就沒有責任嗎？這就是典型的互推責任問題。」

另外，蘇煥智更質疑，若國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布的「數位中介服務法」草案通過，未來NCC與數位發展部權責又如何合理釐清？是否會產生互推責任，同時卻又互搶資源的亂局？