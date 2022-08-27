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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

數發部掛牌！蘇貞昌讚「好的開始」　喊：不能有業務讓政府管不到

記者詹宜庭／台北報導

行政院數位發展部於27日正式掛牌，行政院長蘇貞昌在揭牌典禮上大讚「好的開始」，期許各界在蔡總統領導下，讓台灣真正成為數位國家、智慧島嶼。他更補充自己昨日請相關部會再次盤點、交代，強調「不能有業務讓政府管不到或服務不到，通通要做好，數發部也通通答應我了。」

▲行政院長蘇貞昌出席數位發展部揭牌暨部長唐鳳布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌出席數位發展部揭牌暨部長唐鳳布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌表示，蔡總統第一次競選時曾承諾要讓台灣成為數位國家、數位島嶼，並在連任成功的就職演說上再次聲明要成立數位發展部，如今大家非常努力地進行各方面籌備，各部會也都認真將相關業務做盤點，「我昨日特別請相關部會再次盤點、交代，不能有業務讓政府管不到或服務不到，通通要做好，數發部也通通答應我了。」

蘇貞昌指出，感謝政務委員郭耀煌在籌備階段初期用心用力，結合學界、產業界等奠定基礎，政務委員唐鳳將接續率領相關同仁一起努力。他說，數發布正式掛牌是令人興奮的時刻，也是好的開始，期許各界在蔡總統領導下，在行政院組改新部會時，讓台灣真正成為數位國家、智慧島嶼。

對於新任部長唐鳳，蘇貞昌不僅大讚他享譽國內外、領導整個部會伺機運作，更表揚他將各界質疑都一一如列，並且逐一澄清說明，「這就是一個部長最好的工作，所以我就可以不用重複再講。」

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