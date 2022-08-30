數位發展部預算編211億　柯文哲驚：平均1人花3000萬「這什麼工作？」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

行政院數位發展部於27日正式掛牌，首任部長由政委唐鳳轉任，由於預算編列211億元，人員編制600人中有近300名約聘，遭國民黨立委李貴敏批評，難怪被民眾質疑養網軍。對此，台北市長柯文哲30日表示，平均一人要花3000多萬元預算，「哇！這是做什麼工作？」

柯文哲30日下午赴市議會備詢，國民黨台北市議員王欣儀詢問，行政院新設數位發展部，編列預算高達211億元，光是辦公室就花7000萬元，人員編制600人中有300人是約聘雇，因此被質疑是民進黨拿公家資源養網軍，數位發展部會不會變成網軍大本營？

柯文哲回應，自從前瞻計畫以後，他對這些都不太信任，「我不曉得600人要怎麼花200億元，這我也覺得滿驚訝的。」這樣平均一個人要花3000多萬元，「哇！這怎麼花？」

王欣儀追問，是否認為蔡政府用龐大資源預算成立數位發展部，一半人力非公務人員，會變成網軍大本營、1450檯面化？柯文哲則說，這很難想像，每個公務員要負擔3000萬元預算，「哇！這是做什麼工作？我不曉得這預算怎麼編的。」

最後，王欣儀提及，如果未來柯文哲當選總統，是否會做同樣的事情？柯文哲說，自己不曉得，因為沒看過計畫書，但很難想像一個員工要花3000萬元預算，「這要做什麼工作？不知道。」