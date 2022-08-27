數位發展部成立！他見「多元宇宙科」驚呆：奇異博士來任職？

▲行政院長蘇貞昌出席數位發展部揭牌暨部長唐鳳布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

行政院新設的數位發展部於今（27日）正式掛牌，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、首任部長唐鳳皆出席揭牌典禮。不過，資深媒體人黃揚明卻發現，數位發展部轄下竟設有「多元宇宙科」，令他好奇驚呼「奇異博士要來我國政府任職嗎？」貼文引發網友熱議。

黃揚明在臉書發文表示，搜尋數位發展部官網時發現，該掛牌的數位發展部下設民主網路司，而民主網路司轄下有一個科名為：多元宇宙科。黃揚明驚呼「真是太猛了！難道奇異博士要來我國政府任職嗎？」

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從數位發展部官網核心業務「民主網路」欄位可搜尋到「多元宇宙科」，其業務內容分為2項目：全球web3數位服務之研發、專案規劃與推動。

▲數位發展部設有「多元宇宙科」。（圖／數位發展部官方網站）

貼文曝光後，掀起網友好奇熱議「世界怎麼跟的上台灣！首創多元宇宙公家機關」、「漫威在台分部」、「講白了，就是在一些傳統業務部門上套上一個好像很炫的名字而已吧？」、「民主網路是只有民主進步黨籍可以使用嗎」、「為了研發元宇宙石頭反擊無人機」；還有網友酸「我只知道要花很多元」。

蔡英文今出席掛牌典禮致詞時表示，讓台灣邁向數位國家、智慧島嶼，是執政團隊最重要的目標之一。她在2020年就職演說中，提出政府組織改造的重要性，其中，也包括成立一個專責數位發展的部會，提升政府的治理能力，並且貼近國家發展的需求。

針對數位發展部未來發展，蔡英文強調，未來，數位發展部會整合資訊、資安、電信、傳播以及網路等，5大領域業務內容，相信由唐鳳部長所帶領的數位發展部，能夠做為國家數位轉型的引擎，強化全民協力、共創共榮，為台灣打造更完善的數位發展環境。

▼總統蔡英文、蘇貞昌數位發展部揭牌暨部長唐鳳布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）