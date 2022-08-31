2022仲夏藝文季最終回　雲門舞集本周六震撼登場

▲「雲門舞集」本週六（3日）將在新竹州廳前盛大開演。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2022仲夏藝文季即將迎來最終高潮，曾獲國際媒體以「世界一流現代舞團」美譽的「雲門舞集」，睽違20年重返新竹市戶外公演，本週六（3日）晚間7時30分將在新竹州廳前盛大開演，帶來經典舞作《十三聲》，舞者將以國定古蹟新竹州廳為舞台背景，共同演繹60年代的艋舺街頭，並結合吟唱、古謠與廟會螢光色等元素，帶來超前衛當代「台灣浮世繪」，呼籲市民朋友千萬不要錯過！

新竹市代理市長陳章賢表示，仲夏藝文季邁入第八個年頭，成為新竹市大小朋友每年暑假最期盼的盛事，今年度已舉辦6場次，本周末迎來最後一場演出，壓軸場將由雲門舞集帶來經典舞作《十三聲》，以曼妙精湛的舞姿和95歲的國定古蹟新竹州廳對話。

他說，仲夏藝文季首次邀請到雲門舞集，是繼2002年在新竹市體育場後，睽違20年再次於新竹市的戶外公演，更為新竹打造專屬《十三聲》戶外古蹟版，邀請市民周末一同齊聚府前廣場，欣賞這場精彩鉅作。

文化局長張馨之表示，雲門舞集自1973年成立至今已走過49個年頭，早已成為國際藝術節與重要劇場的常客。《十三聲》由雲門舞集藝術總監鄭宗龍從幼年記憶汲取靈感，以60年代的「艋舺」為背景，透過舞者的身姿百態演繹臺灣庶民文化，被譽為是國際舞蹈界新鮮而獨特的聲音，將傳達給觀眾無限的想像。

雲門舞集說明，《十三聲》編舞靈感來自鄭宗龍從小聽母親敘述，艋舺街頭賣藝的傳奇說書人，一人分飾多角，忽男忽女、幼聲老嗓，詮釋著古今佚事、流行俚俗，以「十三聲」封號風靡街坊。

文化局指出，《十三聲》編創團隊集結國內外各界菁英，由藝術總監鄭宗龍、跨界音樂人林強譜曲、劇場鬼才蔡柏璋指導、出版設計界「金蝶獎」金獎得主何佳興設計視覺、世界劇場設計大獎王奕盛負責影像及燈光設計沈柏宏，聯手演繹「台灣浮世繪」，運用絢麗螢光的視覺色系，帶來超前衛藝文饗宴。

文化局補充，因應颱風動態，開演事宜敬請民眾隨時留意最新公告，2022仲夏藝文季演出相關資訊，可至文化局官方網站（https://culture.hccg.gov.tw/）查詢，或臉書搜尋新竹市文化局、新竹市新鮮事，或撥打03-5337980、1999為民服務專線。