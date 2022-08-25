《新竹生活》雙月刊　邀您一同探索「玻光新竹」

▲《新竹生活》雙月刊即日起推出。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《新竹生活》雙月刊即日起推出，本期封面主題「玻光新竹：探索城市文化脈動」，介紹即將到來的「新竹市玻璃設計藝術節」，玻璃產業與新竹密不可分，是市民記憶中不可或缺的一塊，歡迎民眾一同領略新竹產業與人文故事；本期也書寫老城空間活化、再利用的故事，向讀者展現新竹的嶄新面貌！

新竹市代理市長陳章賢表示，希望讀者能隨著刊物，一同回顧新竹玻璃發展史，並放眼未來，探索玻璃的更多可能性。本期不僅有「新竹市玻璃設計藝術節」搶先介紹，還走入新竹市民家中，挖掘在地人與玻璃之間的深厚故事。

文化局長張馨之指出，「春池玻璃」專訪帶領讀者深入了解吳氏父子如何利用玻璃特性打造循環經濟，與讀者共同探討新竹玻璃產業未來展望；另介紹「玻璃醫美中心」以特殊技法修復破損的玻璃製品，研發多項玻璃再造 DIY 課程，找到新竹玻璃的新應用，打響新竹玻璃的名號。

文化局表示，閱讀本期刊物，讀者也能探索注入老城的新活水，像是踏入古蹟「新竹州圖書館」，透過體感展覽感受全新的閱讀樂趣、騎著甫上路的 YouBike 2.0，進行沿海觀光之旅、了解以最新科技保存新竹重要古蹟的「點雲掃描」技術，一同期待利用點雲掃描技術製作的虛擬實境遊戲。

《新竹生活》雙月刊總共發行5000本，民眾可以在新竹市各藝文場館、市政府、文化局、圖書館群、新竹車站、主要飯店及台北、桃園、新竹、台中4處高鐵站等90餘據點免費取得；另也歡迎民眾利用手機、平板、電腦瀏覽月刊電子書，享受即時的閱讀體驗(https://reurl.cc/vWkAxj)，上述詳情請洽1999市民服務專線或撥打03-5314361文化局專線。