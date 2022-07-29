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2022新竹東風音樂祭首創雙舞台　20組超強卡司將登場　

▲2022新竹東風音樂祭即將登場。（圖／新竹市政府提供）

▲2022新竹東風音樂祭即將登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2022新竹東風音樂祭即將登場，8月13、14日於孔廟廣場、風livehouse雙舞台旋風開唱。新竹市代理市長陳章賢表示，邁入第5屆的東風音樂季累積了滿滿的音樂能量，邀請「血肉果汁機」、「美秀集團」等20組超強卡司，並祭出加倍的舞台，首度走出戶外，開設室內外2個舞台，歡迎喜歡音樂的大小朋友一起來風城追風，感受新竹市音樂旋風的吹襲。

陳章賢表示，新竹市是座充滿年輕活力的城市，為了讓熱愛音樂的年輕人有聽音樂及展演的場域，市府2017年將新竹公園內「空軍工程聯隊禮堂」改造為「風livehouse」，2018年起逐年辦理東風音樂祭，累積超過4萬人次參與，已成為深具在地特色的大型音樂活動。今年也以「大風吹！」為主題，象徵音樂東風將嗨翻新竹、席捲北台灣。

文化局長張馨之指出，東風音樂祭首度在風livehouse及孔廟廣場同步開演，結合高規格的燈光音響設備，觀眾可依演出的團序，穿梭、漫遊新竹公園，活動現場除了可以欣賞高水準的演出，也能順遊玻璃工藝博物館及新竹市立動物園，絕對是今年夏天看表演、踏青、放鬆的好去處。

文化局說明，今年東風音樂祭依原創音樂風格分為嘻哈的風、金屬的風、清新的風及搖滾的風4大主題，每天10組藝人輪番上陣，在風livehouse及孔廟廣場接力演出。其中8月13日安排嘻哈、金屬2種音樂風格，邀請甫獲第33屆金曲獎最佳樂團得主「血肉果汁機」、全美獨立音樂獎最佳金屬單曲得主「Future After A Second」、第11屆金音獎最佳嘻哈專輯「張伍」及近期最受年輕觀眾喜愛的「禁藥王&栗子+潮州土狗」等團體演出。

8月14日則由「清新的風」及「搖滾的風」10組藝人輪番登場，包含金馬獎原創電影音樂得主「法蘭Fran」、2屆金曲獎最佳客語專輯得主「黃子軒與山平快」、分別入圍31及33金曲獎最佳樂團的「傷心欲絕」及「美秀集團」，更邀集6組與新竹有淵源的演出者，展現新竹蓬勃的音樂風氣與能量。

文化局說明，為培育音樂創作人才，今年持續辦理「風神榜創作大賽」，鼓勵創作者結合新竹在地元素創作音樂，並邀請資深音樂製作人黎明鑫（阿火）、台灣祭主辦人劉鈞楎（島楎）、美秀集團經紀人黃芷萱（Bully）、貴人散步音樂祭創辦人葉宛青、彌聲工作室負責人林冠宇，共5位跨領域的專家擔任評審團。

今年風神榜報名組數多達54組，創歷屆新高，已評選15組優異團體於8月6日在風livehouse進行決賽，前3強將站上東風音樂祭舞台，與知名樂團同台飆唱。另新增「東風人氣獎」鼓勵創作者自我行銷，獲得Instagram愛心數量最多者即為今年人氣獎得主，前3組人氣最高者，將在新竹文化地景拍攝Live Session，以音樂推廣新竹在地文化之美。

文化局補充，音樂祭所有活動皆為免費入場，周邊還有「大風吹！文創市集」，集結眾多特色攤位，好吃又好玩！8月13日還有知名網路音樂節目《瞎槓Shotgun》，於現場舉辦「告白風神榜大挑戰」，召集觀眾登上風神王座，說出自己最不為人知的小故事。

文化局表示，東風音樂祭將推出線上直播，讓無法到場的樂迷共同感受音樂祭的魅力。入場民眾也請配合酒精手部消毒，量額溫、全程配戴口罩等防疫規範。相關資訊請至新竹市文化局粉絲專頁（https://reurl.cc/W1d3xZ ）、新竹市文化局官網（https://culture.hccg.gov.tw ）查詢，或撥打玻璃工藝博物館03-5626091、1999為民服務專線。

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