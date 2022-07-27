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竹市美術館、241藝術空間雙館聯展《疫年紀事》

▲新竹市美術館、241藝術空間推出雙館聯展。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市美術館、241藝術空間推出雙館聯展。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市美術館、241藝術空間即日起至9月18日推出雙館聯展《疫年紀事—疫後時代備忘錄》，邀集國內、外15組共16位藝術家，將疫情期間遭遇的情境轉化為藝術創作，藝術家們靈敏的感知特質，賦予作品獨到的隱喻，展出類別包括平面繪畫、複合媒材、錄像、裝置等，敬邀民眾前往觀覽。

新竹市代理市長陳章賢表示，疫情帶給人類生活極大衝擊，本次參展藝術家橫跨不同族群與世代，激盪出不同的視角與思維，希冀藉藝術的力量帶給觀者堅韌強大的心靈，一齊走向共存共生的疫後進行式。

策展顧問吳達坤表示，自古疫病是人最深的恐懼，在「人類世」時代發展文明的同時，必須理解地球正警示人類活動帶來的後果。《疫年紀事》引用史上第一部瘟疫文學、歐洲小說之父丹尼爾．狄福(Daniel Defoe)的小說《大疫年紀事》，書中描述倫敦一場瘟疫人們的情狀。

他說，參展藝術家針對疫情下生活的改變進行紀事，展覽以「疫生：外在考現」、「內觀：心象探尋」與「共生：共存」3個子題發展，給予觀者面對疫情因應與自處的啟示。

新竹市文化局長張馨之表示，新竹市共有4個視覺藝術場館，除了本次雙館聯展場域新竹市美術館、241藝術空間，還有鐵道藝術村及文化藝廊。今年度總策展主題「生存信仰」，反思後疫情時代的人類處境，並與策展顧問吳達坤合作，發展出《疫年紀事》議題，進一步探討藝術在後疫情時代與人類互動的關係，敬邀國人透過展覽更加認識新竹的當代藝術發展。

文化局表示，位於美術館戶外的《金色螺旋》，是路瓦．里維拉（Lua Rivera）提出宏觀且精準定位的作品，螺旋狀的金色染色體寓意著人類世與病毒演化議題的多重指涉。進入美術館一樓展廳，謝鴻均的作品《記憶的皺褶》、《陰性空間－未能終結篇》闡釋創作者面對疫情時代的個人陰性書寫，以女性多重身份的創作勞動展開心靈對話。2008年第25屆高雄獎得主張恩慈作品，則以布料針線縫製出裝置作品《碎片與希望》，以軟雕塑跟平面繪繡，一針一線柔軟纖細包覆疫情下的人心，她的作品從美術館一樓延伸至二樓。

二樓展區，莊培鑫的裝置作品，以數位技術將生物轉化成編碼型態上傳雲端，將生命與意識轉譯成大數據。謝牧岐繪畫中的寫生對象是臺灣歷史中的各個場景敘事，它是個讓藝術家不斷推翻又重新建構的對象，如同人類面對疫情，充滿艱困挑戰與自我否定再修正的追尋。黃琬玲在疫情期間多次造訪新竹城，應用擅長的水墨設色與具備科技感的VR頭戴式顯示器，恰如其分呈現出疫情中閩、客族群與外籍移工在新竹這座城市難得察覺的安適與清明，她的作品同時在241藝術空間展出。

文化局提到，來到241藝術空間，石孟鑫的《轉轉》將臺灣建築常見的外牆空調主機、髮廊旋轉招牌、廠房風管做為元素安置於展間，暗喻疫情隔離期從窗外望出的單一城市景像。周代焌這段期間開啟關於島嶼碎片化歷史的研究，用創作提出關於直線時間軸的歷史提問，堆疊出自身的可變時空；黨若洪的繪畫以自我對話與他者的內觀歷程做為投射，一個個場景、描繪對象歷歷顯現，霎那間被銘刻紀事。

擅長行為創作的陳孝齊，製作了全身肖像在新竹旅行錄像，藝術家擬像的身影為城市帶來人為造景介入節點。許惠晴的《邊境漫遊》錄像源自擔任空姐的工作經驗，由左右兩側對應錄像構成，隱喻疫情下生活的強烈對比與抗衡。在黯黑空間中，一個微小光點緩緩位移，光點由流動的未明狀態到時間堆疊的定格顯像，是邱昭財帶來的《光．景》作品。

黃彥超與蔡夢琦兩位藝術家花了數月時間在新竹東門市場駐點、錄影，繳出《東門是場夢，臺北沒有愛》，重新連結及召喚意識深處的夢境，創造出華麗異己的東門市場風華，他們稱這是「地方上色計劃」。許家禎的《情事絕品》以家庭相簿為靈感，展開一段剖析成長經驗，面對個人情感與家庭的旅程。

文化局說明，展覽教育活動規劃，特別邀請身兼平面設計師與瑜伽老師的石岱芸，設計一套沉浸式瑜珈體驗《Dream Yoga》，與湯明煦（Tamas Szvet）的作品《藝術健身房》形成呼應，一靜一動，闡述身體與心靈空間的共生狀態。

《疫年紀事—疫後時代備忘錄》展覽即日起至9月18日，另有多項親子活動，詳情請上新竹市美術館(https://reurl.cc/7p25Ak)、新竹241藝術空間(https://reurl.cc/rRlMjE)粉絲專頁查詢，或洽03-5337945、1999為民服務專線。

今日記者會，策展顧問吳達坤、參展藝術家謝牧岐、莊培鑫、陳孝齊、許惠晴、許家禎、張恩慈、周代焌、Tamas Szvet、黃彥超、蔡夢琦、謝鴻均、周代焌、黃琬玲等均到場共襄盛舉。

註：「人類世」一詞由1995年諾貝爾獎得主、荷蘭大氣化學家保羅•克魯岑(Paul Crutzen)於2000年提出；他認為人類活動對地球的影響足以成立一個新的地質時代。

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