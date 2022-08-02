將軍村二期工程估年底完工　竹市最大規模歷史建築修復

▲新竹市代理市長陳章賢今（2）日視察工程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市最大規模歷史建築修復！新竹市府獲中央核定補助，投入總經費逾2億元，修復將軍村開放圖書資訊園區，共計修復15棟歷史建築，目前持續進行二期工程，修復其中12棟眷舍。新竹市代理市長陳章賢今（2）日視察工程，他表示，目前進度近8成，市府為完整呈現眷村紋理，自規劃設計及修復階段，包含材料使用增建、屋瓦復原等，皆經文化資產專業委員審查，以符文資法規及精神，預計今年底完工。

陳章賢視察將軍村修復過程與周圍環境，他表示，新竹市是座具深厚文化底蘊的城市，為保留眷村文化，先後成立眷村博物館、黑蝙蝠中隊文物陳列館，104年也將原是國軍將領眷舍的「金城新村（將軍村）」登錄歷史建築，並透過登錄、修復與活化古蹟三部曲，重塑市民歷史記憶，更打造與市民生活緊密連結的社區空間。

他說，市府近年積極向文化部爭取「眷村文化新星保存計畫」、「再造歷史現場計畫」等補助，共投入逾2億元進行將軍村修復再活化工程，共計15棟眷舍，成為竹市有史以來最大規模歷史建築修復工程，預計今年底全數完工。

文化局表示，將軍村為1958年八二三炮戰後，由國民政府興建，至今餘60年歷史，原有89戶，隨著時空改變，面臨拆遷命運，市府致力保存僅剩15棟建築物，但眷舍風貌已非最初樣貌，盡可能保留原有屋瓦，但部分住戶早已改建為金屬屋頂，市府則採用鋁鎂鋅板修復，以保留修復前模樣。

修復設計建築師曾泊銘也說，其中唯一一間眷舍修復前已無屋頂、只留下牆壁皮層，因此修復空間更具彈性及創新，採用清水模、耐候鋼等材質向上增建，增加儲藏空間，此設計皆通過文資委員審議。

文化局指出，將軍村全區共有15棟眷舍，第一期工程修繕3棟房舍，108年完工對外開放，轉型為生活學、修復學、慢食學主題場館，結合原創市集、食物森林與藝文活動，成為市民假日熱門去處，更榮獲2019台灣景觀大賞優質獎、SDA設計大賞；第二期工程完工後，也將設計成各領域知識主題場館。

文化局長張馨之表示，除修復硬體工程外，亦持續深化將軍村文史研究，持續委託專家學者蒐集將軍村相關文獻、照片，並進行原住戶訪談，以紀錄珍貴的口述歷史，未來將擇適宜空間辦理常設展，展示相關調研成果，讓民眾能更了解將軍村豐富的文化歷史面貌。

文化局補充，將軍村開放圖書資訊園區未來營運將扣合眷村文化、新竹歷史、在地實驗與創新、文化資產再利用等主題，重新連結眷舍土地與新舊市民的歷史記憶，打造生活知識匯集地。