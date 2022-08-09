以「管」對話　新竹州圖書館化身當代藝術館開展中

▲新竹市副市長李世珍出席記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹州圖書館即日起至10月30日止，展開為期3個月的「管－From Here To Anywhere」選書暨選物特展，為近百歲古蹟再次注入新能量。新竹市代理市長陳章賢表示，本展透過一個藝術裝置、三大主題書展、五個空間體驗展區及多項精彩活動，展現新竹當代藝術與文化的獨特魅力，敬邀國人前來觀展。

新竹市副市長李世珍出席記者會表示，今年97歲的新竹州圖書館在日治時代，以公共圖書館之姿，將「閱讀」一事從少數特權普及至各階層，成為推廣知識的重要場域。戰後，這座建物都不只是圖書館，還是文獻研究的據點，常舉辦畫展、演講、課程等活動，具有相當重要的歷史意涵。

她補充，新竹市前市長林智堅重視州圖的歷史意義，在任內拜會新光集團，積極打開州圖大門，讓民眾一覽古蹟的風貌。本展把整個新竹州圖書館變身成一個傳輸管，鮮明的佇立在城市裡，彷彿建立起和新世代的溝通橋樑，讓歷史與現代共融。

新光人壽不動產管理部專案協理蕭价斐表示，新光人壽創辦人是新竹子弟，很願意回饋在地、承擔公益責任、支持政府舉辦的相關活動。新光人壽在民國73年有幸取得新竹州圖書館這個資產，在中央與地方政府的協助下，歷經2年的修復工程，於109年恢復州圖原來的樣貌，並配合新竹市文化局舉辦的展覽，進行古蹟的活化再利用，讓市民走進州圖參觀。這次州圖以全新面貌呈現，再次彰顯州圖做為文化傳承重要場所的意涵。

文化局副局長李欣耀表示，本次以「管」為名的主題展覽，透過實體的裝置藝術，將「閱讀」、「傳輸」的意象具體化呈現，賦予古蹟建築動態的生命力。「管」作為物質傳送最常見也最具象化的媒介，如同新竹州圖書館曾是傳遞知識的重要場域，兩者皆具有「傳輸」的意象。

他說，本展將閱讀具體化，以「管」與觀展者產生對話，創造一個衝突又平和、新奇又熟悉的內容體驗，並和古蹟產生新火花。希望讓民眾感受到閱讀的多元性，進而創造對於城市、在地文化的共感連結。

文化局表示，本次由策展團隊INCEPTION啟藝操刀，將新竹州圖書館化身城市中的藝術展品。展覽設計上，承襲新竹州圖書館的使命「閱讀」為核心，打造現代的閱讀體驗，設有五個主題展區，包含「未知探索」、「開放關係」、「神秘暗示」、「專屬對話」及「獨處時光」，透過情境營造，讓空間與觀眾產生專屬連結。在書展主題上，以「冒險」、「奇談」與「少女」三大主題選書，結合在地文史，提供觀眾不同的閱讀經驗。

文化局說明，3個月的展期中，除了書籍，亦展示新竹在地工藝品及文創品，並於週末舉辦講座、市集等活動，多元豐富的活動內容，敬邀民眾一同感受全新面貌的新竹文化能量。

本展為免費入場，週二至週日10時至17時開放，每週一休館。更多活動詳情請上新竹市文化局網站(http://www.hccg.gov.tw/)查詢、至臉書搜尋新竹市文化局、新竹市新鮮事或撥打03-5337980、洽1999為民服務專線。