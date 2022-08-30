蔣萬安自稱只有雙腳　陳時中：看清自己「他是立委還有國民黨籍」

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰如火如荼，國民黨參選人蔣萬安30日透過臉書說，相較其他兩位對手，他沒有龐大的行政支援，沒有豐沛的競選經費，「有的就是用雙腳，一步一腳印，積極的勤走」；不過，此語引發民進黨參選人陳時中反酸，看輕了自己，把自己給做小了，蔣有雙腳加上立法委員，還有國民黨籍。

▲陳時中今天出席競選市長社會福利政見記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

陳時中今天下午出席社會福利政見記者會時，被媒體問及蔣萬安自稱只有雙腳一事；陳不以為然地說，蔣萬安有雙腳加上立法委員，還有一個國民黨籍，他對自己的資源完全不重視，「我不知道他以後取得了台北的資源以後，是不是還要跟大家講：我只是一個市長，什麼都沒有，所以我什麼都沒辦法做」。

陳時中補充，國民黨是悠悠大黨，大家都知道，國民黨長期以來培育了很多人，這些人都跟他不好，否則都是很寶貴的資源，「覺得說他現在只有兩隻腳，我覺得他看輕了自己，把自己給做小了」。

此外，媒體也問及，蔣萬安對於社福政策聚焦於婦女、新住民面向，是否覺得其政見有點單一？對此，陳時中表示，從候選人的政見可以看到他所關心的點線面，蔣萬安關心的幾個面向都是非常重要的，不過，他相對來說對社會福利涉略的時間算是長的，他認為點、線不夠至少要面，並提出多面向、更完整的政見，當然這挑戰性很大，可是他會努力去做。