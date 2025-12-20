遭恐攻死亡家屬悲問卓榮泰　「為什麼一個年輕人在大街上鑄下大錯」

▲行政院長卓榮泰赴三軍總醫院探視恐攻受傷民眾。（圖／翻攝自行政院）



記者陳家祥／台北報導

捷運台北車站、中山站昨傍晚發生隨機攻擊事件，嫌犯張文接連在台北車站M7出口處、中山站外，丟擲汽油彈、煙霧彈並隨機砍人，之後在警方圍捕下墜樓身亡。行政院長卓榮泰今（20日）上午赴醫院探視傷者及慰問蕭姓死者家屬，「現場看到這位蕭先生的大姐跟三姐，心情當然是很沉重。」卓榮泰說，蕭先生的家屬希望能夠了解到動機，找出家庭、社會、教育的原因，為什麼讓一個年輕人在大街上鑄下這麼大的錯誤，造成多少家庭的不幸。

卓榮泰今上午到馬偕醫院慰問傷者後受訪表示，要特別謝謝馬偕醫院的醫護團隊，漏夜的搶救醫治。剛剛看的第一位劉先生，他是台北捷運公司的同仁，他基於職責所在，保護他的機房 ，看到外面有煙霧、有大火，他在可以的情況下衝出來要撲滅、要搶救、要了解狀況 ，以至於他受到嗆傷。還好他沒有特別其他的外傷 ，肺部經過醫治也非常的安全跟乾淨，所以他現在正在急診裡面留下來觀察，或許他穩定的時候，經過醫囑就可以回去休息。

卓榮泰說，劉先生這種負責任的行為，希望北捷能夠對這個同仁予以很好的一個嘉獎 ，成為一個可以讓大家共同學習的教材，負起這樣的責任 ，讓可能的損害危險降到最小。

另外一位比較遺憾的是蕭先生，卓榮泰說，他是一位路人，被這位張姓的犯嫌持刀砍傷，現場有一位醫師已經對他進行必要的急救，來到馬偕的時候，雖然血已經不再溢流出來 ，但是失血量過多。雖然馬偕的團隊一直急救到半夜 4點左右，還是宣告不幸。

「現場看到這位蕭先生的大姐跟三姐，心情當然是很沉重。」卓榮泰說，蕭先生的家屬希望能夠了解到動機，找出家庭、社會、教育的原因，為什麼讓一個年輕人在大街上鑄下這麼大的錯誤，造成多少家庭的不幸。

卓榮泰表示，政府會在了解動機、原因之後，該檢討、該加強的，一併會來處理。所以從昨天到現在，所有國內重要的鐵公路、捷運、航空站、車站，我們都加強戒備，警員、見警率增加了，人數增加了，配備增加了，我希望我們要持續一段時間，務必要讓國人取得最高的、最大的心理的安定。

卓榮泰說，我們對這個案子本身所遺留下來的，後續警政署正強力的在偵辦當中，也希望社會各界，看到有一些人在媒體上、在平台上，發布這種不實的或是對大家引起不安的訊息，千千萬萬要制止，否則往後一定透過種種的管道，要揪出這種危害社會動亂的這些份子出來。

卓榮泰也提到，大家對於這種有一些不實的消息、不應該傳遞的訊息，大家不要做不必要的傳播，這樣才能保持最起碼的安定。給政府多一點時間跟信心，給臺灣多一點時間跟信心，我們一定努力將這個事件真相還給社會大眾。