政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭恐攻死亡家屬悲問卓榮泰　「為什麼一個年輕人在大街上鑄下大錯」

▲▼行政院長卓榮泰赴三軍總醫院探視恐攻受傷民眾。（圖／翻攝自行政院）

▲行政院長卓榮泰赴三軍總醫院探視恐攻受傷民眾。（圖／翻攝自行政院）

記者陳家祥／台北報導

捷運台北車站、中山站昨傍晚發生隨機攻擊事件，嫌犯張文接連在台北車站M7出口處、中山站外，丟擲汽油彈、煙霧彈並隨機砍人，之後在警方圍捕下墜樓身亡。行政院長卓榮泰今（20日）上午赴醫院探視傷者及慰問蕭姓死者家屬，「現場看到這位蕭先生的大姐跟三姐，心情當然是很沉重。」卓榮泰說，蕭先生的家屬希望能夠了解到動機，找出家庭、社會、教育的原因，為什麼讓一個年輕人在大街上鑄下這麼大的錯誤，造成多少家庭的不幸。

卓榮泰今上午到馬偕醫院慰問傷者後受訪表示，要特別謝謝馬偕醫院的醫護團隊，漏夜的搶救醫治。剛剛看的第一位劉先生，他是台北捷運公司的同仁，他基於職責所在，保護他的機房 ，看到外面有煙霧、有大火，他在可以的情況下衝出來要撲滅、要搶救、要了解狀況 ，以至於他受到嗆傷。還好他沒有特別其他的外傷 ，肺部經過醫治也非常的安全跟乾淨，所以他現在正在急診裡面留下來觀察，或許他穩定的時候，經過醫囑就可以回去休息。

卓榮泰說，劉先生這種負責任的行為，希望北捷能夠對這個同仁予以很好的一個嘉獎 ，成為一個可以讓大家共同學習的教材，負起這樣的責任 ，讓可能的損害危險降到最小。

另外一位比較遺憾的是蕭先生，卓榮泰說，他是一位路人，被這位張姓的犯嫌持刀砍傷，現場有一位醫師已經對他進行必要的急救，來到馬偕的時候，雖然血已經不再溢流出來 ，但是失血量過多。雖然馬偕的團隊一直急救到半夜 4點左右，還是宣告不幸。

「現場看到這位蕭先生的大姐跟三姐，心情當然是很沉重。」卓榮泰說，蕭先生的家屬希望能夠了解到動機，找出家庭、社會、教育的原因，為什麼讓一個年輕人在大街上鑄下這麼大的錯誤，造成多少家庭的不幸。

卓榮泰表示，政府會在了解動機、原因之後，該檢討、該加強的，一併會來處理。所以從昨天到現在，所有國內重要的鐵公路、捷運、航空站、車站，我們都加強戒備，警員、見警率增加了，人數增加了，配備增加了，我希望我們要持續一段時間，務必要讓國人取得最高的、最大的心理的安定。

卓榮泰說，我們對這個案子本身所遺留下來的，後續警政署正強力的在偵辦當中，也希望社會各界，看到有一些人在媒體上、在平台上，發布這種不實的或是對大家引起不安的訊息，千千萬萬要制止，否則往後一定透過種種的管道，要揪出這種危害社會動亂的這些份子出來。

卓榮泰也提到，大家對於這種有一些不實的消息、不應該傳遞的訊息，大家不要做不必要的傳播，這樣才能保持最起碼的安定。給政府多一點時間跟信心，給臺灣多一點時間跟信心，我們一定努力將這個事件真相還給社會大眾。

快訊／蔣萬安宣布：台北市全面升級戒備！
張文還有哥哥住高雄　5年沒聯絡
快訊／張文犯案完整時間序曝光！
遭恐攻死亡家屬悲問卓榮泰　「為什麼一個年輕人在大街上鑄下大錯
快訊／張文想學鄭捷！狂搜「北捷殺人案新聞」　列殺人計畫表格
中山隨機殺人片《玩命關頭》男星也轉發！　網驚：在美國早被「射
快訊／57歲男阻張文不幸罹難　蔣萬安：從寬認定至少獲500萬
快訊／張文奪3命墜樓亡！3地同步驗屍結果曝
快訊／北捷恐攻3民眾喪命！北檢將協助家屬申請犯罪補償金　最高
張文父母抵達二殯相驗！夫妻緊緊牽手　神情凝重不發一言

台北市全面升級戒備　蔣萬安：跨年晚會派特勤小組駐守

卓榮泰拒副署財劃法、憲訴法遭判違憲　藍：三權聯手吞併立法權

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

張文暴行襲北車中山釀4死　蔣萬安：非大陸籍、有計劃攻擊

傾全力協助恐攻受害者　潘孟安：政府有責任承擔與修復傷痕

張文恐攻北車中山釀4死　鄭麗文籲賴清德：心思不要只在政治鬥爭上

57歲英勇男阻張文不幸罹難　蔣萬安：從寬認定至少獲500萬補償金

遭恐攻死亡家屬悲問卓榮泰　「為什麼一個年輕人在大街上鑄下大錯」

網友吹捧中國地鐵會安檢　他傻眼：北車恐攻案發地點都不在站內

北車恐攻案　藍退將指民進黨撕裂社會：讓涉世未深者失控殺害無辜

