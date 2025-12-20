　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張文有計畫無差別襲擊　假借拍耶誕燈到誠品場勘、初步清查無共犯

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北捷運台北車站與中山站昨晚發生隨機攻擊事件，嫌犯張文先後在兩站丟擲煙霧彈及汽油彈，並持刀傷人，最後自百貨公司6樓墜樓。警政署長張榮興今（20日）稍早說明嫌犯背景，也初步排除有共犯的狀況，張榮興表示，嫌犯是有計畫的隨機襲擊事件，12月18日也曾到誠品問，要到頂樓拍攝耶誕燈造景。承租旅館離誠品只有50公尺，也在犯嫌計畫中一環。張嫌筆電跟平板目前仍由刑事局跟台北市警局鑑識。嫌犯租處旅館沒有媒體所說筆記本或手寫文件。

警政署長張榮興說明，清查嫌犯背景，87年次未婚，曾經擔任志願役但110年因酒駕遭國軍汰除，114年因教召未到，發布妨害兵役通緝，警方也連夜查訪張姓嫌犯父母親、哥哥，嫌犯跟家人已經兩年多沒有聯絡，就他們所稱，嫌犯對槍械武器感興趣。檢視張姓嫌犯父母家中，確實沒有張嫌近期生活用品，表示他確實沒有回家。

張榮興指出，大家關心共犯調查，從昨天晚上連夜調閱各相關監視錄影器，從16日到29日這段期間，都發現嫌犯都是機車或步行、沒有跟人做聯繫，從現場搜索包含租屋處、旅館、桃園住家，以及家人的狀況，初步發現沒有共犯狀況。

動機部分，張榮興表示，嫌犯是有計畫的隨機襲擊事件，他是按照計畫進行隨機殺人，動機部分還要再作了解。嫌犯12月16日起就在大同中山區騎車活動，18日也曾經到誠品問，要到頂樓拍攝耶誕燈造景。

張榮興說明，犯罪工具包含汽油桶、推車，都可以明確查到是從網拍平台，其他刀劍、防毒面具還在追查中；有關住宿、關係人清查，嫌犯是今年元月開始承租，房東跟鄰居也都說沒有異狀、偶有噪音、繳房租狀況正常；嫌犯12月17日進入大同區旅館，館方沒有特別印象。該旅館離誠品只有50公尺，也在犯嫌計畫中一環。

數位鑑識部分，張榮興表示，張嫌筆電跟平板目前仍由刑事局跟台北市警局鑑識，嫌犯租處旅館沒有媒體所說筆記本或手寫文件。

12/18 全台詐欺最新數據

515 2 2887 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓
金宇彬、申敏兒今天結婚！浪漫婚紗照曝光
一個650元！張文投擲煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題：要
張文高中品學兼優！　9年後竟成殺人魔
快訊／模仿效應！男捷運站高喊「我有槍」　1警受傷送醫
快訊／彰化聖誕夜「送肉粽」時間路線曝光
快訊／北捷中山恐攻　賴清德下4指示！
北車中山爆恐攻！老闆暖喊「上下班搭計程車」：錢算我的

張文犯案時間「長得離譜」　柳采葳：重大治安缺失要有人負責

張文隨機砍人釀死傷　北捷：心中山線形公園關燈3日哀悼死傷者

北車恐攻後戒備　卓揆指警力太過集中：平均見警率要提升　

5大法官判憲訴法違憲　翁曉玲：台灣距離邪惡時代不遠了

賴清德下4指示　徹查真相公布、制度性建置「反恐等級」警力

2026宜蘭縣長選舉怎提名？　鄭麗文：一定提名會贏的人

台北市全面升級戒備　蔣萬安：跨年晚會派特勤小組駐守

卓榮泰拒副署財劃法、憲訴法遭判違憲　藍：三權聯手吞併立法權

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

大谷翔平最貴球員卡誕生！一張卡拍出9500萬台幣寫紀錄

桃園捷警提升機場捷運維安層級　保大霹靂小組進駐長槍巡邏車廂

北捷砍人太震撼網民「不去跨年」　賈永婕要兒女小心這麼說

南陽國小慶80歲生日　江啓臣協同運彩公會贈羽球物資

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

美稱兩岸非對稱作戰　解放軍報：險惡用心！對台軍售進攻指向明確

馬斯克點名「台灣少子化危機」　台大校長籲設國家委員會搶人才

台南5月大男嬰失蹤！慘被棄屍大排　生父、同居女羈押禁見

張文犯案時間「長得離譜」　柳采葳：重大治安缺失要有人負責

臨時為香港大火改演出！MAMA沒照流程走　GD後台怒飆髒話：這是污點

北車中山站隨機砍人男子是通緝犯　蔣萬安指示加強巡邏

網友預告赴高雄車站恐攻　卓榮泰：找到人讓他變社會公懲對象

57歲男遭刺亡　妻淚憶：平日就富正義感

台北市全面升級戒備　蔣萬安：跨年晚會派特勤小組駐守

57歲英勇男阻張文不幸罹難　蔣萬安：從寬認定至少獲500萬補償金

北車恐攻犯嫌張文涉逃兵原因曝　國防部：該煙霧彈非國軍制式裝備

張文有計畫無差別襲擊　假借拍耶誕燈到誠品場勘、初步清查無共犯

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

遭恐攻死亡家屬悲問卓榮泰　「為什麼一個年輕人在大街上鑄下大錯」

57歲勇男為阻張文喪命　賴清德：加強警力部署、快打部隊要發揮功能

賴清德下4指示　徹查真相公布、制度性建置「反恐等級」警力

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸范雲

北車恐攻案　藍退將指民進黨撕裂社會：讓涉世未深者失控殺害無辜

恐攻男襲擊北車中山站　蔣萬安：啟動一案一社工

綠營縣長民調爆爭議　邱建富：不尋常

大票國人酸「台人沒危機意識」！網轟馬後炮

大票國人酸「台人沒危機意識」！網轟馬後炮

北車、中山商圈隨機殺人案掀起台人恐慌，事件曝光後，網上出現大量檢討聲浪，酸現場民眾沒第一時間逃跑「危機意識太低」。有人也發文「自我反省」，因為若是他在現場看到有人丟煙霧彈，第一反應會是「有什麼快閃活動？」感嘆自己的危機意識太低。但就有網友不禁替路人說話，直言多數人的反應其實很正常，只是事後被放在「上帝視角」下放大檢視。

張文2年沒回家！父母認兒屍拭淚：想找人都找不到

張文2年沒回家！父母認兒屍拭淚：想找人都找不到

張文隨機砍人！2家店第一時間反應是好範例

張文隨機砍人！2家店第一時間反應是好範例

張文丟煙霧彈製造恐慌　網路賣家多數下架

張文丟煙霧彈製造恐慌　網路賣家多數下架

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

台北捷運隨機攻擊張文汽油彈警方調查警政署

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

