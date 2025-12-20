張文有計畫無差別襲擊　假借拍耶誕燈到誠品場勘、初步清查無共犯

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北捷運台北車站與中山站昨晚發生隨機攻擊事件，嫌犯張文先後在兩站丟擲煙霧彈及汽油彈，並持刀傷人，最後自百貨公司6樓墜樓。警政署長張榮興今（20日）稍早說明嫌犯背景，也初步排除有共犯的狀況，張榮興表示，嫌犯是有計畫的隨機襲擊事件，12月18日也曾到誠品問，要到頂樓拍攝耶誕燈造景。承租旅館離誠品只有50公尺，也在犯嫌計畫中一環。張嫌筆電跟平板目前仍由刑事局跟台北市警局鑑識。嫌犯租處旅館沒有媒體所說筆記本或手寫文件。

警政署長張榮興說明，清查嫌犯背景，87年次未婚，曾經擔任志願役但110年因酒駕遭國軍汰除，114年因教召未到，發布妨害兵役通緝，警方也連夜查訪張姓嫌犯父母親、哥哥，嫌犯跟家人已經兩年多沒有聯絡，就他們所稱，嫌犯對槍械武器感興趣。檢視張姓嫌犯父母家中，確實沒有張嫌近期生活用品，表示他確實沒有回家。

張榮興指出，大家關心共犯調查，從昨天晚上連夜調閱各相關監視錄影器，從16日到29日這段期間，都發現嫌犯都是機車或步行、沒有跟人做聯繫，從現場搜索包含租屋處、旅館、桃園住家，以及家人的狀況，初步發現沒有共犯狀況。

動機部分，張榮興表示，嫌犯是有計畫的隨機襲擊事件，他是按照計畫進行隨機殺人，動機部分還要再作了解。嫌犯12月16日起就在大同中山區騎車活動，18日也曾經到誠品問，要到頂樓拍攝耶誕燈造景。

張榮興說明，犯罪工具包含汽油桶、推車，都可以明確查到是從網拍平台，其他刀劍、防毒面具還在追查中；有關住宿、關係人清查，嫌犯是今年元月開始承租，房東跟鄰居也都說沒有異狀、偶有噪音、繳房租狀況正常；嫌犯12月17日進入大同區旅館，館方沒有特別印象。該旅館離誠品只有50公尺，也在犯嫌計畫中一環。

數位鑑識部分，張榮興表示，張嫌筆電跟平板目前仍由刑事局跟台北市警局鑑識，嫌犯租處旅館沒有媒體所說筆記本或手寫文件。