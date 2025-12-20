網實測「高鐵坐墊可當盾牌」防攻擊　官方證實：緊急時可拆下

▲高鐵坐墊可當盾牌防身。（圖／網友jmacc_lilian102625提供）

記者李姿慧／台北報導

台北車站、中山商圈及誠品南西店昨（19日）發生隨機殺人事件，釀4死11傷慘劇。有網友在社群平台分享，高鐵座椅坐墊可以拆下當盾牌。對此，高鐵公司表示，高鐵列車椅墊緊急時確實可拆下作為防衛用具，列車長和服勤員也可以協助。

有網友在社群平台上「Threads」發文指出，「高鐵椅子坐墊可拆下當盾牌。」並分享JR日本新幹線防止隨機殺人事件，椅子坐墊可拆下來當盾牌的新聞。還有網友實測可輕易拆解座椅，不過該網友也提醒坐墊應歸位避免影響下位旅客和高鐵人員。

對此，高鐵公司證實，高鐵列車椅墊緊急時確可拆下作為防衛用具，所有列車長、服勤員及相關人員，上線前也會接受此一訓練，協助保障旅客安全。

高鐵指出，於各車站及列車均配置保全人員，共同維持乘車安全與秩序；已於尖峰時段各車次列車，將車安保全之覆蓋率（護車率）提升至100％，整體護車率亦達80%；各車站均有鐵路警察駐守，並機動執行護車勤務。

高鐵強調，各節車廂前後，均設置有「旅客緊急對講機」(PEI)按鈕，一旦車廂內發生異常狀況，旅客只要按下此按鈕，均可直接與列車長通話，尋求協助。