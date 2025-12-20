　
    • 　
>
政治

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北捷運台北車站與中山站昨晚發生隨機攻擊事件，嫌犯張文先後在兩站丟擲煙霧彈及汽油彈，並持刀傷人，最後自百貨公司6樓墜樓。事件共造成13人送醫，其中4人死亡（含兇嫌）、1人重傷、1人中傷、7人輕傷。警政署長張榮興今（20日）稍早說明案件完整時間序、經過及警方應處作為。張榮興也指出，案發前，張嫌先在別處縱火，警方處理火警時，北捷就發生襲擊，警方也第一時間趕往。嫌犯進入誠品南西館步行到頂樓墜樓前，有7位員警在後追捕。

警政署長張榮興說明，這個案件從19日15點40分到18點50分一連串犯罪行為，15點40分到15點54分嫌犯到北市林森北路、長安東路縱火，造成汽機車毀損，16點5分到16點55分到租屋處縱火，16點59分到17點30分從北捷M8進入M7連通道，在17點23分丟擲煙霧彈並持刀攻擊李姓民眾致死，4分鐘後中正第一分局到現場封鎖並追捕嫌犯。

17點32分到18點38分嫌犯從中山地下街返回大同區旅館後，再步行到中山誠品南西店，18點38分嫌犯釋放煙霧彈並持刀攻擊蕭姓民眾致死，18點40分現場交通管制警力就呼叫線上警力封鎖現場、追捕嫌犯，18點41分至18點50分進入誠品，在4樓持刀攻擊王姓民眾致死，18點50分嫌犯在誠品南側五樓墜樓死亡，從北捷到誠品，嫌犯隨機攻擊事件造成4人死亡，包含嫌犯一人，還有11人受傷。

張榮興表示，警方第一時間封鎖管制，由轄區中正及中山分局實施管制、疏散、封鎖、情勢管制及搶救傷患，並快速反應跟通報，成立先啟應變處理小組，第一時間派遣機動保安警力支援，為釐清事實真相擴大調閱監視器，釐清案情發生經過、確認嫌犯身分，並報請台北地檢署指揮偵辦。

張榮興指出，北捷M區連通道現場遺留生存遊戲17顆煙霧彈、2顆未擊發，汽油瓶15瓶，還有戰術背心、防毒面具跟刀劍，中正第一分局在事發前16點50分接獲有火災報案，發現縱火痕跡，現場有刀劍4把、已燒毀筆電1台、汽油桶5個，沒有發現手機，警方處理火警時，北捷就發生襲擊，警方也第一時間趕往。

張榮興說明，嫌犯進入誠品南西館步行到頂樓，中山分局18點41分聽到民眾呼救，立即入館追擊並通知線上警力圍捕，嫌犯步行到頂樓時，有7位員警在後追捕。

張榮興說明，對於嫌犯大同區旅館部分，警方搜索後發現汽油彈23瓶、2台已上鎖平板電腦、刀具、雨具、帽子，但也沒有手機，案件發生後第一時間立即處置，除台北市機動警力到達現場，也調派保一維安特勤支援，請全國各警察機關加強公共場域安全戒護，中間到現在為止，使用警力有2388人。

張文父母抵達二殯相驗！夫妻緊緊牽手　神情凝重不發一言

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

27歲男子張文昨（19）日在北捷台北車站、中山商圈及誠品南西店攻擊民眾，造成4人死亡。曾是警察的資深球石明謹就發文表示，這次星巴克和麥當勞是很好的範例，在事發當下就把鐵門拉下，一般的店家也可以學習，不過，如果是捷運、百貨公司，則應打開安全門，才能避免群眾逃生時發生踩踏事件。

台北捷運隨機攻擊縱火案持刀傷人警方張文恐怖攻擊警政署

