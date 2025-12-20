北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

▲AIT針對北車、北捷中山站恐攻事件致哀。（圖／翻攝自Facebook／AIT）

實習記者石嘉豪／台北報導

北捷台北車站與中山站昨日發生隨機殺人事件，犯嫌張文最終墜樓死亡，但仍造成4死11傷的悲劇，震驚全國人民。對此，美國在台協會（AIT）今（20日）表示，向所有受害者及其家屬表達最深切的哀悼，AIT一如既往地與台灣人民站在一起。

犯嫌張文昨日選在週五下班的尖峰時刻，先在台北車站M7出口處投擲煙霧彈，並砍死義勇向前制止的余姓男子，接著逃逸至北捷中山站周遭的旅館換裝，再現身中山商圈，闖入南西誠品店隨機殺人，最終在躲避警方追緝時，墜樓身亡，整起事件，釀成4死11傷的悲劇，震驚全國民眾。

針對該事件，AIT今日表示，對於昨日這起令人痛心且毫無道理的攻擊事件，向所有受害者及其家屬表達最深切的哀悼。AIT高度肯定第一線應變人員與醫護人員迅速且勇敢的行動，並一如既往地與台灣人民站在一起。

AIT原文：

AIT extends its deepest condolences to the victims and families affected by the senseless and tragic attack that happened on December 19. We commend the first responders and medical personnel for their swift and courageous actions, and we stand in solidarity, as always, with the people of Taiwan.