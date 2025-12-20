1碗580元！26歲鄭州小夥在倫敦賣「胡辣湯」　留學生喝完直呼想家

▲26歲小超在倫敦開店賣胡辣湯。（圖／翻攝自微博）

英國倫敦國王十字車站附近近日多了股家鄉味，一碗熱騰騰的河南胡辣湯，成了海外遊子冬日最暖的慰藉。來自河南鄭州的26歲青年劉小超，因思念家鄉早餐味，歷經近兩年籌備，在英國正式開出胡辣湯店，試營運後迅速吸引大量華人與當地客人上門，不少中國留學生直呼，「喝到就像回家」。

據《極目新聞》報導，劉小超坦言，之所以開店，全因濃烈思鄉情緒，「在家每天早上，都要懟一碗胡辣湯」是他成長記憶的一部分，赴英後始終找不到類似選擇，尤其倫敦一年有九到十個月寒冷潮濕，清晨街頭更少有熱食提供。他說，正是那份「天氣冷、心裡更冷」的落差，讓他萌生將河南味道帶到倫敦的想法，也希望滿足在外漂泊的華人共同的鄉愁。

為了真正做出家鄉味，他從未下廚到成為「胡辣湯師傅」，花了一年半自學。各類食材需從中國分批寄出，包括雲南蟲草花、山西大同黃花菜、黑龍江木耳，以及河南本地工廠製作的胡辣湯底料。他一邊反覆試煮，一邊請教河南老鄉調整比例，常常為了差之毫釐的口感重新熬煮數鍋。劉小超笑稱，自己在租屋處那口鍋裡「把失敗都熬了無數遍」，只為端出一碗最熟悉的味道。

店址選擇更是困難重重。他花近兩年時間奔走倫敦各區，比較租金、人潮與交通，最終選在繁忙的國王十字車站旁。這裡不僅能吸引城市白領，也方便來自其他城市、甚至歐洲旅客前來。店面約50平方公尺，試營運期間每日接待約300名顧客，三分之二為華人，其餘來自英國、法國、義大利與中東地區。

他坦言，經營成本則高得驚人，倫敦租金與人力價格遠超預期，店內胡辣湯售價13.8英鎊（約台幣580元），小米粥6英鎊（約台幣253元），皆以當地物價為基準。他表示，成本壓力雖大，仍堅持不願為迎合外國人口味，而降低香料比例或改動配方，「如果減料，那就不是河南味，也沒資格說自己是中國傳統美食。」

不少華人留學生走進店裡後直接紅了眼眶，有顧客說「喝一口就像回家了」，也有英國客人讚嘆味道「amazing」。店內更出現許多「文化場景」，華人教外國朋友如何配胡辣湯加包子，甚至有人特地搭火車從伯明罕前來品嚐。

文化傳播也是劉小超堅持的理由，他不僅向外國客人介紹胡辣湯的食材與故事，也講述少林寺、華夏文明與中原文化。他笑稱在英國四年間已教超過上千名外國人講河南話，「中不中」、「行不行」成了店內常聽到的聲音。他說，一碗胡辣湯是具象的文化符號，是能讓陌生文化之間產生連結的開始。

目前店內共6名華人員工，並培訓多名英國員工。劉小超計劃在農曆春節正式開業，屆時將依成本與市場反應調整價格。談到未來，他說最大的願望是「把店做好，讓更多人認識河南味」。他語氣堅定表示，「總要有人做文化傳播的事情，那為什麼不能是我？」