政治

張文縱火、丟煙霧彈砍人　北市議員籲市府推細胞簡訊系統

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷，誠品南西店外畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心）北捷砍人,北捷恐怖攻擊,北捷隨機砍人,北捷恐攻,張文,北捷中山站,中山商圈,中山站,誠品南西

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷，誠品南西店外畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心）

記者陳家祥／台北報導

台北市19日傍晚傳出隨機砍人事件，嫌犯張文自製煙霧彈「襲擊」台北車站、中山商圈後墜樓身亡，造成4死（含張文）11傷。包括洪健益、楊植斗及陳宥丞等跨黨派台北市議員紛紛建議市府要推動「細胞簡訊」通報機制。陳宥丞特別提到，張嫌昨天先犯縱火案，接著去丟煙霧彈、無差別殺人，代表這一系列行為裡面，都被認為是單一的個案，相關的警示系統、判斷系統應更精進。

民進黨議員洪健益表示，將在下週一於議會發起提案連署，要求市府針對「重大治安事件」，建立即時「細胞簡訊」通報機制，第一時間向案發地點周邊民眾發送警示訊息，提高警戒、避免接近危險區域，以科技手段降低傷亡風險。

國民黨議員楊植斗也建議，重大治安事件，應迅速發放細胞簡訊。就像地震難以預測，事前無人能掌握，但災害發生的第一時間，尤其兇嫌還沒抓獲的時候，應該要用細胞簡訊通知週邊民眾小心可疑人士，並迅速遠離案發現場。這種技術並不難，但能有效警告民眾，提高防災意識，希望中央及地方政府能採納辦理。

民眾黨議員陳宥丞也提到，從最近的天災或人禍事件可以發現，民眾在第一時間能夠收到正確資訊、獲知如何處置因應，相較國外來說是明顯不足。因此也很贊同透過發細胞簡訊的方式，讓民眾可以即時取得正確的資訊。

對此，北市消防局說明，細胞簡訊的運用最初源自災害防救層面，蔣萬安市長在今早1219事件緊急維安應變小組會議內已要求警察局、消防局及相關單位，在兼顧即時示警、市民安全的前提下，研議細胞簡訊是否適用，並持續建立更周延的通報機制。

此外，陳宥丞說，心理衛教的諮商以及事前的防範更是重中之重，加上張姓嫌犯昨天已經先發生了很多起縱火，蓄意造成社會危害，才去完成丟煙霧彈跟無差別殺人，代表在這一系列的行為裡面，都被認為是單一的個案，而並沒有用系統性的AI或者人力來做一個搜查或警示，代表在這一塊的警示系統、判斷系統是能夠在更加精進。

陳宥丞認為，是不是能將社會安全網的預防機制更加往前？而不是等到事後才防範，所以結論是社會安全網的彌補，不只需要現在的警示，更需要事前的防範，還有心理衛生的支持，以及訊息的即時傳遞，這一連串的串接，才能真正還給市民朋友安心跟安全的居住環境。

12/18 全台詐欺最新數據

快訊／台南科技大廠火警！恐怖黑煙竄天
隨機砍人悲劇重演！中捷「長髮哥」強忍淚水：悲傷到不行
孫生坦承曾與未成年愛愛　激動哽咽「我已賠妳65萬！」
73歲普丁罕見認了「戀愛中」！
新北50人登山團傳意外　領隊突倒地死亡
犯罪專家：張文並不想死

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

網友預告赴高雄車站恐攻　卓榮泰：找到人讓他變社會公懲對象

57歲男遭刺亡　妻淚憶：平日就富正義感

57歲英勇男阻張文不幸罹難　蔣萬安：從寬認定至少獲500萬補償金

台北市全面升級戒備　蔣萬安：跨年晚會派特勤小組駐守

張文有計畫無差別襲擊　假借拍耶誕燈到誠品場勘、初步清查無共犯

北車恐攻犯嫌張文涉逃兵原因曝　國防部：該煙霧彈非國軍制式裝備

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

遭恐攻死亡家屬悲問卓榮泰　「為什麼一個年輕人在大街上鑄下大錯」

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸范雲

賴清德下4指示　徹查真相公布、制度性建置「反恐等級」警力

57歲勇男為阻張文喪命　賴清德：加強警力部署、快打部隊要發揮功能

北車恐攻案　藍退將指民進黨撕裂社會：讓涉世未深者失控殺害無辜

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

張文犯案時間「長得離譜」　柳采葳：重大治安缺失要有人負責

張文無差別砍殺震驚社會，中正大學教授鄭瑞隆分析，張文特別入住旅館，可能是想以「前進指揮所」的概念，跟租屋處一南一北鎖定北車，另外，考量張文持有的彈藥數量，他不認為張文在誠品是想輕生，犯罪計劃可能還沒完成，犯罪者心態可能是想證明自己「也能幹大事」，做一場報復社會「大反攻」。

北捷汽油彈煙霧彈張文台北市政府蔣萬安楊植斗洪健益陳宥丞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

