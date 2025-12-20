張文縱火、丟煙霧彈砍人　北市議員籲市府推細胞簡訊系統

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷，誠品南西店外畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心）

記者陳家祥／台北報導

台北市19日傍晚傳出隨機砍人事件，嫌犯張文自製煙霧彈「襲擊」台北車站、中山商圈後墜樓身亡，造成4死（含張文）11傷。包括洪健益、楊植斗及陳宥丞等跨黨派台北市議員紛紛建議市府要推動「細胞簡訊」通報機制。陳宥丞特別提到，張嫌昨天先犯縱火案，接著去丟煙霧彈、無差別殺人，代表這一系列行為裡面，都被認為是單一的個案，相關的警示系統、判斷系統應更精進。

民進黨議員洪健益表示，將在下週一於議會發起提案連署，要求市府針對「重大治安事件」，建立即時「細胞簡訊」通報機制，第一時間向案發地點周邊民眾發送警示訊息，提高警戒、避免接近危險區域，以科技手段降低傷亡風險。

國民黨議員楊植斗也建議，重大治安事件，應迅速發放細胞簡訊。就像地震難以預測，事前無人能掌握，但災害發生的第一時間，尤其兇嫌還沒抓獲的時候，應該要用細胞簡訊通知週邊民眾小心可疑人士，並迅速遠離案發現場。這種技術並不難，但能有效警告民眾，提高防災意識，希望中央及地方政府能採納辦理。

民眾黨議員陳宥丞也提到，從最近的天災或人禍事件可以發現，民眾在第一時間能夠收到正確資訊、獲知如何處置因應，相較國外來說是明顯不足。因此也很贊同透過發細胞簡訊的方式，讓民眾可以即時取得正確的資訊。

對此，北市消防局說明，細胞簡訊的運用最初源自災害防救層面，蔣萬安市長在今早1219事件緊急維安應變小組會議內已要求警察局、消防局及相關單位，在兼顧即時示警、市民安全的前提下，研議細胞簡訊是否適用，並持續建立更周延的通報機制。

此外，陳宥丞說，心理衛教的諮商以及事前的防範更是重中之重，加上張姓嫌犯昨天已經先發生了很多起縱火，蓄意造成社會危害，才去完成丟煙霧彈跟無差別殺人，代表在這一系列的行為裡面，都被認為是單一的個案，而並沒有用系統性的AI或者人力來做一個搜查或警示，代表在這一塊的警示系統、判斷系統是能夠在更加精進。

陳宥丞認為，是不是能將社會安全網的預防機制更加往前？而不是等到事後才防範，所以結論是社會安全網的彌補，不只需要現在的警示，更需要事前的防範，還有心理衛生的支持，以及訊息的即時傳遞，這一連串的串接，才能真正還給市民朋友安心跟安全的居住環境。