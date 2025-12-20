57歲英勇男阻張文不幸罹難　蔣萬安：從寬認定至少獲500萬補償金

▲台北市長蔣萬安回應北捷恐攻事件市府後續處置。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

捷運台北車站、中山站昨傍晚發生隨機攻擊事件，嫌犯張文接連在台北車站M7出口處、中山站外，丟擲汽油彈、煙霧彈並隨機砍人，之後在警方圍捕下墜樓身亡。針對英勇抗暴不幸罹難的余姓先生，蔣萬安說，北捷已確定會透過保險給付500萬補償金。此外，根據台北市政府「台北市民協助警察逮補嫌犯補償自治條例」，符合自治條例的規定，會從寬、從優給予撫卹及後續補償。

蔣萬安今主持「1219事件緊急維安應變小組會議」，會後表示，第一，他要求警察局相關單位即刻起，針對台北市接下來各個商圈人潮聚集地，戒備全面升級，全市升級，所以包括不只警力增加，警察同仁全副武裝，該有的必備裝備全部出動，警車、特勤小組等，會在各重要商圈與人潮聚集地加強戒備。

第二，場域的部分，台北車站、中山站、西門商圈、信義商圈等，人潮聚集地，特別在週末、夜間各夜店、花博市集等，全面進行加強臨檢以及見警率提高。

第三，對於接下來大型活動，包括路跑、演唱會等，也會全面升級戒備，必要時會演唱會有安檢門等相關措施，捷運站相關偵測爆裂物等作為，都會全面進行。

另外，蔣萬安也要求包括捷運警察局、捷運公司針對各捷運站，除了加強警力保全外，也會進行全線各站點高強度的演練，包括疏散、無差別攻擊事件的演練。對於傷者、亡者家屬後續各項支持協助，包括社會局的一案一社工已經啟動，也建立聯繫窗口，包括後續心理諮商、補償、法律諮詢以及全市民眾的安心專線，也已經啟動上線。

蔣萬安說，不幸罹難亡者、傷者的補償，第一，已經與犯罪被害人保護協會建立窗口，也正在協助申請相關補償金。第二，保險部分，捷運公司以及誠品南西店，法務局已即刻建立窗口，以及正在整合相關保險。北捷已經確定對於亡者會有500萬補償金。

第三，蔣萬安指出，根據台北市政府「台北市民協助警察逮補嫌犯補償自治條例」，針對在台北車站M7一位見義勇為的余姓先生，符合自治條例的規定，會從寬、從優給予撫卹及後續補償。

蔣萬安說，關於民政體系，各區長也會即刻啟動民政的協助、生活起居照料、家屬慰問等，會持續長時間給予協助。最後，大型活動包括跨年，警察局也規劃現場會派特勤小組，也會針對中央申請相關保安警力，也會有防爆車、偵爆犬，還有相關的場地檢查，全面加強維安，警戒升級。