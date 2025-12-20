台北市全面升級戒備　蔣萬安：跨年晚會派特勤小組駐守

▲台北市長蔣萬安回應北捷恐攻事件市府後續處置。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

捷運台北車站、中山站南西誠品昨傍晚發生隨機砍人攻擊事件，台北市長蔣萬安今（20日）表示，包括台北車站、中山站、西門商圈、信義商圈、花博商圈等，台北市各商圈人潮聚集地戒備全面升級，接下來大型活動，包括路跑、演唱會等，也會全面升級戒備，必要時會出動安檢門、偵測爆裂物等作為。

蔣萬安今主持「1219事件緊急維安應變小組會議」，會後表示，第一，要求警察局相關單位即刻起，針對台北市接下來各商圈人潮聚集地，戒備全面升級，全市升級，所以包括不只警力增加，警察同仁全副武裝，該有的必備裝備全部出動，警車、特勤小組等，會在各重要商圈與人潮聚集地加強戒備。

第二，場域的部分，台北車站、中山站、西門商圈、信義商圈等，人潮聚集地，特別在週末、夜間各夜店、花博市集等，全面進行加強臨檢以及見警率提高。

第三，對於接下來大型活動，包括路跑、演唱會等，也會全面升級戒備，必要時會演唱會有安檢門等相關措施，捷運站相關偵測爆裂物等作為，都會全面進行。

另外，蔣萬安也要求包括捷運警察局、捷運公司針對各捷運站，除了加強警力保全外，也會進行全線各站點高強度的演練，包括疏散、無差別攻擊事件的演練。對於傷者、亡者家屬後續各項支持協助，包括社會局的一案一社工已經啟動，也建立聯繫窗口，包括後續心理諮商、補償、法律諮詢以及全市民眾的安心專線，也已經啟動上線。

蔣萬安說，關於民政體系，各區長也會即刻啟動民政的協助、生活起居照料、家屬慰問等，會持續長時間給予協助。最後，大型活動包括跨年，警察局也規劃現場會派特勤小組，也會針對中央申請相關保安警力，也會有防爆車、偵爆犬，還有相關的場地檢查，全面加強維安，警戒升級。

蔣萬安說，捷運公司已經啟動，包括全線增加保全人力，加強巡邏，結合捷運警察，不只是全副武裝，全面配置必要的裝備，來加強巡檢。後續我們會來研議是否可行，那捷運公司會來做一個完整評估。