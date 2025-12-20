　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北車中山隨機殺人　侯友宜探視傷者、強化耶誕城警力部署

▲▼ 新北耶誕城加強警備 。（圖／新北市政府提供）

▲新北耶誕城加強警備 。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／台北報導

台北車站、中山商圈19日發生隨機殺人事件，含兇嫌張文在內共4人死亡；新北市板橋現正舉行新北歡樂耶誕城活動，剛好碰上週末人潮聚集。新北市長侯友宜特別前往探視傷者，並前往耶誕城了解維安狀況。

侯友宜表示，在昨天發生嚴重的重大隨機殺人事件，對這種暴力犯罪嚴加的譴責，昨天第一個時間，新北就立針對各項公共活動的地方，做好安全的維護。今天一早他就去探視在這件事件受傷的新北市市民朋友，希望他們能夠早日康復。

侯友宜指出，期待在昨天事件發生以後，能夠快速地檢警調來釐清事實的真相，來安定人心，讓這個事件的來龍去脈對國人能夠釐清以外，也能夠讓民眾更加的瞭解。尤其面對這個事情，也要不斷地去省思，如何做到整個預防，悲劇不要再發生，所以他今天特別藉這個機會，來與警備調整，未來面對重大事情如何去強化、演練，包括現階段可能有人藉這個事件在做社會不安定的傳播，不管是網路傳播、口語傳播，甚至故意要製造一些事端的，都要全力加強戒備，遏止事情再發生。

針對耶誕城的活動，侯友宜表示，不管是臺鐵、高鐵、捷運，新北警察局的治安警力全面出動，加強防護來安定人心以外，因為這一次的活動，耶誕城其實是跨市府以外，也跨中央各單位，市府不斷地去做強化，把所有的警力，不管是中央跟地方的警力，緊密結合在一起，更強化整個警力部署的密度，來讓人民能夠安定下來，讓歡樂耶誕城能夠畫下一個完美的句點。
 

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
35歲男在捷運站外高喊「我有槍」被壓制畫面曝光
隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」
不只關稅！還有「3大未爆彈」夾擊台灣傳產　供應鏈斷裂恐怖後果
快訊／北捷傷者證實為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」
快訊／北捷案1傷患是愛滋感染者　衛福部下午緊急說明
張文恐攻武器曝光！ 屯5刀、35顆油彈、24煙霧彈

