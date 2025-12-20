　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

隨機砍人案後　北捷今上午運量47萬人次無明顯差異

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷，誠品南西店外畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心）北捷砍人,北捷恐怖攻擊,北捷隨機砍人,北捷恐攻,張文,北捷中山站,中山商圈,中山站,誠品南西

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷，誠品南西店外畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心）

記者陳家祥／台北報導

台北市19日傍晚傳出隨機砍人事件，嫌犯張文自製煙霧彈「襲擊」台北車站、中山商圈後畏罪自殺，造成4死（含張文）11傷。此次事件引發民眾恐慌，又鄰近捷運系統站點，恐導致民眾不敢搭乘捷運；但根據北捷統計，20日上午6點到12點，全系統運量約47萬人次，相比上周同時段48萬人次，無明顯差異。

27歲嫌犯張文犯下重大治安事件，警方查出，在19日犯案前2天，張文就先在台北市大同區南京西路某旅社入住，專案小組在租屋處、旅館內發現汽油彈等物品。

接著張文在19日下午3點多時，先在台北市長安東路燒毀汽機車，約下午5時初又在租屋處縱火，疑相關行為未引發警方關注，進而跑至北車地下通道犯案。
接著下午5點多，步行到北車M7、M8地下通道的交接處丟擲煙霧彈，之後走連通道返回旅社，再度拿取刀械、煙霧彈至南京西路、捷運中山站外犯案後闖入百貨公司。

根據台北捷運公司統計，20日上午6點到12點，全系統運量約47萬人次，相較13日同時段統計運量48萬人次，無明顯差異，僅相差1萬人次，且該週當時有新北耶誕誠演唱會等大型活動。另外，進一步比較近期同時段，6日運量約51萬人次、11月29日運量約49萬人次，皆無明顯波動。

12/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

誠品南西店停業1天　門口擺放鮮花氣球：人神共憤、地獄不容！
南韓酷澎恐遭停業　9座物流中心啟動無薪假
明起變天！一圖看未來降雨趨勢
警察追張文到頂樓「為何不用槍？」　網點出1狀況
網實測「高鐵坐墊可當盾牌」防攻擊　官方證實：緊急時可拆下
北市血案震撼社會　警專教官教自保
《ETtoday》陳以昇直擊張文隨機殺人　一關鍵轉身紀錄「血

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

北市血案震撼社會　警專教官教自保

北市血案震撼社會　警專教官教自保

台北市昨（19日）在台北車站、捷運中山站一帶發生隨機砍人恐怖攻擊，造成4死11傷，鬧區瞬間成為血腥現場，引發社會高度不安。事後不少民眾關心若再遇到類似突發暴力事件該如何自保，警察專科學校跆拳實戰應用教官黃順吉提醒民眾，面對持刀歹徒時，首要原則就是「爭取逃跑時間」。

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

隨機砍人1留觀傷者離院「2人仍在加護」

隨機砍人1留觀傷者離院「2人仍在加護」

煙霧彈非小事！胸腔醫警告：建議觀察

煙霧彈非小事！胸腔醫警告：建議觀察

又見隨機砍人悲劇！中捷長髮哥：悲傷到不行　

又見隨機砍人悲劇！中捷長髮哥：悲傷到不行　

台北捷運張文煙霧彈隨機砍人

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

