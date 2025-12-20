隨機砍人案後　北捷今上午運量47萬人次無明顯差異

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷，誠品南西店外畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心）



記者陳家祥／台北報導

台北市19日傍晚傳出隨機砍人事件，嫌犯張文自製煙霧彈「襲擊」台北車站、中山商圈後畏罪自殺，造成4死（含張文）11傷。此次事件引發民眾恐慌，又鄰近捷運系統站點，恐導致民眾不敢搭乘捷運；但根據北捷統計，20日上午6點到12點，全系統運量約47萬人次，相比上周同時段48萬人次，無明顯差異。

27歲嫌犯張文犯下重大治安事件，警方查出，在19日犯案前2天，張文就先在台北市大同區南京西路某旅社入住，專案小組在租屋處、旅館內發現汽油彈等物品。

接著張文在19日下午3點多時，先在台北市長安東路燒毀汽機車，約下午5時初又在租屋處縱火，疑相關行為未引發警方關注，進而跑至北車地下通道犯案。

接著下午5點多，步行到北車M7、M8地下通道的交接處丟擲煙霧彈，之後走連通道返回旅社，再度拿取刀械、煙霧彈至南京西路、捷運中山站外犯案後闖入百貨公司。

根據台北捷運公司統計，20日上午6點到12點，全系統運量約47萬人次，相較13日同時段統計運量48萬人次，無明顯差異，僅相差1萬人次，且該週當時有新北耶誕誠演唱會等大型活動。另外，進一步比較近期同時段，6日運量約51萬人次、11月29日運量約49萬人次，皆無明顯波動。