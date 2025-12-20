57歲勇男為阻張文喪命　賴清德：加強警力部署、快打部隊要發揮功能

記者陳家祥／台北報導

捷運台北車站、中山站昨傍晚發生隨機殺人攻擊事件，嫌犯張文接連在台北車站M7出口處、中山站南西誠品門外，丟擲汽油彈、煙霧彈並隨機砍人，之後在警方圍捕下墜樓身亡。總統賴清德今（20日）上午赴台大醫院探視傷者後表示，已經要求檢警調相關單位，一定要進行全面深入徹底的調查；未來政府會以此事為鑑，在公共場所以及人流眾多的地方，加強部署警力，而且快打部隊，一旦有事情發生的時候，能夠即時發揮功能。

▲賴清德到台大醫院探視捷運攻擊案傷者，衛福部長石崇良、台大醫院院長余忠仁陪同。（圖／記者洪巧藍攝）



賴清德說，首先，他要針對昨天晚上這起駭人的暴力攻擊事件中不幸往生的民眾表達哀悼，並且慰問家屬，也感謝台大醫院、三軍總醫院、各大醫院，盡全力搶救傷患，同時他也要對在這個事件過程中，奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾的人，表達感謝跟敬意，你們展現了英勇的行為，令人欽佩。

賴清德表示，已經要求檢警調相關單位，務必針對歹徒個人的背景、犯案的動機、有沒有共犯、背後有沒有人指使，一定要進行全面深入徹底的調查，並且將真相向社會交代。

賴清德強調，未來政府會以這起事件為鑑，在公共場所以及人流眾多的地方，一定要加強部署警力，而且快打部隊，一旦有事情發生的時候，能夠即時發揮功能，讓民眾可以得到保護。