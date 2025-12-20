明起北東變天　周三起再一波「雨區擴大」低溫探14度

▲東北季風影響，明天和周一北東濕涼。（示意圖／李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周兩波東北季風，首波明天報到影響到周一，北東轉濕涼，下周三另一波東北季風增強，且預估影響5天，初期雨區擴大，最冷時間點落在聖誕節深夜到下周五清晨，局部低溫下探14度。

氣象署預報員賴欣國表示，未來受到兩波東北季風影響，第一波為明天到下周一，第二波則是落在下周三到下個周日。

賴欣國說明，明天起的第一波東北季風強度較弱，北台灣高溫下降，中南部影響不大。降雨部分，明天水氣相對較多，新竹以北、東半部、恆春半島有機會下雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有較大雨勢，新竹以南為多雲到晴。

下周一仍有東北風，不過賴欣國表示，水氣將減少，降雨轉移至偏東側，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，大台北有零星短暫雨，桃園以南為多雲到晴。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，賴欣國指出，明後兩天中南部日夜溫差大，下周二為東北季風空檔，北部氣溫回升，中南部變化不大，不過新竹以南日夜溫差大，中南部日夜溫差可達10度，由於水氣偏少，降雨以東半部為主，基隆北海岸、大台北山區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三東北季風增強，賴欣國說明，這波東北季風影響時間比較久，預計持續至27日下個周末之後，北部率先降溫，聖誕節下周四中南部高溫也會下降。

賴欣國表示，下波東北季風水氣偏多，下周三和下周四雨區廣，降雨以北部、東半部、恆春半島為主，有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量偏多；下周五和下周六恢復迎風面降雨為主，桃園以北、東半部和恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，賴欣國指出，下周三之後，台北市高溫將從周二的26度下降3度，降至23度，下周四、下周五台北低溫約19度，高溫20度上下，整體北部偏濕涼。

賴欣國說明，溫度最低的時間點落在聖誕節下周四深夜到下周五清晨，北台灣約16度上下，竹苗較低，低溫下探14度到15度，中部較低溫時間點為下周五到下周六，中部以北低溫約14到15度，南部16到17度低溫，不過強度為冷氣團機率偏低，仍以東北季風強度為主。