北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

▲黃順吉實際演練，教導民眾若遇到持刀歹徒該如何防身、爭取逃跑時間。（圖／呂佳賢攝）

記者葉品辰、呂佳賢／台北報導

台北市昨（19日）在台北車站、捷運中山站一帶發生隨機砍人恐怖攻擊，造成4死11傷，鬧區瞬間成為血腥現場，引發社會高度不安。事後不少民眾關心若再遇到類似突發暴力事件該如何自保，警察專科學校跆拳實戰應用教官黃順吉提醒民眾，面對持刀歹徒時，首要原則就是「爭取逃跑時間」。

昨日傍晚，男子張文先在北市多處地點縱火，讓警方疲於奔命後，先到北車投擲煙霧彈，並持刀砍死57歲余姓男子，又於晚間6時39分左右，現身捷運中山站南京西路出口，先丟擲煙霧彈製造混亂，再進入誠品南西持刀攻擊路人，由於事發地為人潮聚集處，民眾多慌亂逃竄，最終張文又砍殺多位民眾，遭警方包圍後，從誠品南西6樓墜樓身亡。包含張文在內，共造成4死11傷。

黃順吉指出，遇到隨機攻擊時，最好的選擇一定是逃跑，若無法直線脫身，可善用大型物件如柱子、車輛或建築物，與歹徒「繞圈跑」拉開距離，爭取逃生時間。

但黃順吉提醒，若歹徒已經與你正面對峙，反而「朝歹徒的方向跑」比轉身逃跑更安全，因為轉身需要時間，容易讓背後成為破綻，增加被攻擊風險。此外，黃順吉建議，民眾平時可隨身攜帶辣椒噴霧、手電筒或雨傘等簡易防身物品，重點不在制服歹徒，而是短暫干擾、製造逃跑空間，切記不要戀戰。