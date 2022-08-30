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快訊／開告了！鄭文燦指張善政貪污抄襲　涉嫌違反選罷法

▲桃園市長鄭文燦今（30）日受訪時，針對張善政專案報告涉及抄襲爭議時表示，這不只是抄襲問題，還涉及A國庫的錢，這是非常嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對桃園市長鄭文燦今（30）日表示國民黨桃園市長參選人「不只抄襲還涉A國庫錢」，桃園區市議員參選人凌濤今（30）天下午在陳麗玲律師陪同之下，直接前往桃園市地檢署對鄭文燦、立法委員鄭運鵬提告。

凌濤表示，鄭文燦、鄭運鵬在未查明事實之前，引用週刊描述，指國民黨桃園市長參選人張善政研究計畫，「是抄襲」、「還涉及A國庫的錢」，已經嚴重失去市長該有的行政中立，並違反公職人員選罷法104條「意圖使候選人不當選」。

凌濤強調，宏碁作為台灣重要的科技企業，民進黨為了選舉竟然不惜傷害宏碁的商譽，對此宏碁也發出聲明表示，自2007年起3年執行行政院農業委員會「農業電子化發展策略分析與規劃計劃」專案，內容是彙整國外農業發展E化的科技應用情形，除了報告之外，還舉辦研討會及座談會等，故須引用相關文章，完全經得起檢驗。

凌濤說，時任農委會資訊中心主任林貞稍早也澄清，強調報告引用資料都有提供出處、品質控管嚴格；該案對行政院科發基金的科技預算挹注大幅成長，遠超過委託宏碁的計畫經費，「選舉期間，盼各方能摒棄抹黑造謠惡風。」

凌濤說，前前農委會資訊中心主任林貞也澄清，該案是蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，不是抄襲，反觀鄭文燦「行政不中立」每天替鄭運鵬輔選，如今連事實都還沒檢證，就急著潑髒水，引用媒體訊息抹黑張善政市長參選人，嚴重失去桃園市長的格調跟應有的界線。

凌濤呼籲，鄭文燦、鄭運鵬涉犯公職人員選舉罷免法第104條意圖使人不當選罪，依法提出告發事項，應該立即收回相關的說法，並向張善政及所有桃園市民道歉。

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