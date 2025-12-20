　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲盼：台灣緊繃的社會快降溫　多一點包容少一點批判

▲民眾黨前主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

▲民眾黨前主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

通緝犯張文昨日於捷運台北車站與中山站周遭投擲煙霧彈，並隨機砍殺路過民眾，最終在警方追捕時，墜樓身亡，整起事件釀成4死11傷的慘痛結果。對此，民眾黨前主席柯文哲今（20日）在社群平台透露，自己昨晚開庭結束後得知此事，他期盼逝者安息，傷者早日康復，也希望台灣緊繃的社會能趕快降溫，大家都能夠找回平靜。

柯文哲表示，自己昨晚剛開庭結束，得知台北捷運發生重大暴力事件，有多位民眾傷亡，他要向罹難者與家屬，致上最深的哀悼。柯文哲認為，最近大家都感受到生活的壓力變重了，情緒更緊繃，也缺乏耐心，沒有安全感。

柯文哲進一步指出，當焦慮累積變成憤怒，情緒外溢變成傷害無辜的人，有些人是在網路上霸凌攻擊網友，但更可怕的是，有人用極端方式攻擊路人。

柯文哲感慨，「這場悲劇裡的傷亡者和你我一樣，在辛苦工作之餘，只想短暫放鬆，過著平凡的普通日子」，而讓他感到不捨的，是很多人碰到危機的當下，不顧自身安危的奮力化解衝突，是那看似普通的超人，讓這個社會看見了正直與正義。

此外，柯文哲直指，面對這樣的悲劇，我們都應該停下來想一想，要怎麼讓情緒降溫？怎麼讓言語回到理性？不要讓情緒被推到極端，不要讓社會更對立更衝突。

柯文哲說，我們可以多一點傾聽，少一點指責；多一點包容，少一點批判；多一點關懷，少一點攻擊，社會的安全，除了政府的制度與規範，也來自每一個人是否願意好好對待每一個跟自己不一樣的別人。

柯文哲呼籲，希望大家更溫柔地對待身邊的人，尊重網路上的人，友善面對不認識的路人，沒有任何情緒的宣洩，要用他人的情感，甚至他人的生命來承受。

最後，柯文哲表示，願逝者安息，願傷者早日康復，也願台灣緊繃的社會能趕快降溫，我們都能夠找回平靜，「對別人好，你一定也會變得更好」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
誠品南西店停業1天　門口擺放鮮花氣球：人神共憤、地獄不容！
南韓酷澎恐遭停業　9座物流中心啟動無薪假
明起變天！一圖看未來降雨趨勢
警察追張文到頂樓「為何不用槍？」　網點出1狀況
網實測「高鐵坐墊可當盾牌」防攻擊　官方證實：緊急時可拆下
北市血案震撼社會　警專教官教自保
《ETtoday》陳以昇直擊張文隨機殺人　一關鍵轉身紀錄「血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

隨機砍人案後　北捷今上午運量47萬人次無明顯差異

柯文哲盼：台灣緊繃的社會快降溫　多一點包容少一點批判

張文縱火、丟煙霧彈砍人　北市議員籲市府推細胞簡訊系統

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

北車中山隨機殺人　侯友宜探視傷者、強化耶誕城警力部署

憲訴法修正案違憲　趙少康：賴清德全面發動架空立法院

北車恐攻案鄭麗文轟賴清德不務正業　綠：國民黨心中只剩政治鬥爭？

5名大法官判憲訴法修法違憲　藍委嗆：「獨裁判決」無效

北捷恐攻案釀4死11傷　胸頸刀傷為主、2人還在加護病房

張文犯案時間「長得離譜」　柳采葳：重大治安缺失要有人負責

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

神壇建醮「搭過頭」！大馬路秒成「機車道」...百米內還設20堡壘

隨機砍人案後　北捷今上午運量47萬人次無明顯差異

柯文哲盼：台灣緊繃的社會快降溫　多一點包容少一點批判

張文縱火、丟煙霧彈砍人　北市議員籲市府推細胞簡訊系統

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

北車中山隨機殺人　侯友宜探視傷者、強化耶誕城警力部署

憲訴法修正案違憲　趙少康：賴清德全面發動架空立法院

北車恐攻案鄭麗文轟賴清德不務正業　綠：國民黨心中只剩政治鬥爭？

5名大法官判憲訴法修法違憲　藍委嗆：「獨裁判決」無效

北捷恐攻案釀4死11傷　胸頸刀傷為主、2人還在加護病房

張文犯案時間「長得離譜」　柳采葳：重大治安缺失要有人負責

不只是得分機器！國王新洋將杰倫連兩場飆高分　代理主帥點他最珍貴處

愛滋患者遭砍「民眾被感染風險極低」　羅一鈞揭2原因：勿恐慌

陸海警船又現金門海域　國台辦反駁「禁限制水域」存在

誠品南西店停業1天　門口擺放鮮花氣球：人神共憤、地獄不容！

高雄義大跨年交管、免費接駁攻略　看全台首創藍色流星雨花火

南韓酷澎恐遭停業處分？9座物流中心啟動無薪假　員工憂裁員潮

1碗580元！26歲鄭州小夥在倫敦賣「胡辣湯」　留學生喝完直呼想家

明起北東變天　周三起再一波「雨區擴大」低溫探14度

台東警郵攜手強化阻詐宣導　提升金融行員識詐應變力

小龍女李恩菲「疑遭粉絲情勒」　沉痛喊話：不喜歡拜託不要勉強

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

政治熱門新聞

網友預告赴高雄車站恐攻　卓榮泰：找到人讓他變社會公懲對象

57歲男遭刺亡　妻淚憶：平日就富正義感

57歲英勇男阻張文不幸罹難　蔣萬安：從寬認定至少獲500萬補償金

台北市全面升級戒備　蔣萬安：跨年晚會派特勤小組駐守

張文有計畫無差別襲擊　假借拍耶誕燈到誠品場勘、初步清查無共犯

北車恐攻犯嫌張文涉逃兵原因曝　國防部：該煙霧彈非國軍制式裝備

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

遭恐攻死亡家屬悲問卓榮泰　「為什麼一個年輕人在大街上鑄下大錯」

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸范雲

賴清德下4指示　徹查真相公布、制度性建置「反恐等級」警力

57歲勇男為阻張文喪命　賴清德：加強警力部署、快打部隊要發揮功能

北車恐攻案　藍退將指民進黨撕裂社會：讓涉世未深者失控殺害無辜

電爆國民黨立委被封新戰神　張惇涵：我只是在盡應該盡的本分

張文犯案時間「長得離譜」　柳采葳：重大治安缺失要有人負責

更多熱門

相關新聞

被張文奪命！騎士「停原地讓路」網看哭

被張文奪命！騎士「停原地讓路」網看哭

北捷、中山商圈19日發生隨機殺人案，嫌犯張文不僅丟擲煙霧彈，還持刀砍殺民眾，含兇嫌在內釀4死11傷。就有網友回看影片，發現不幸喪命的37歲騎士當時沒有跟著大家騎走，是想留在原地讓張文通過，豈料卻成為攻擊目標，遭砍殺身亡。

張文縱火、丟煙霧彈砍人　北市議員籲市府推細胞簡訊系統

張文縱火、丟煙霧彈砍人　北市議員籲市府推細胞簡訊系統

砍人案愛滋預防需72小時內投藥　誠品南西店2類人應受評估

砍人案愛滋預防需72小時內投藥　誠品南西店2類人應受評估

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

關鍵字：

柯文哲恐攻無差別殺人隨機殺人北捷

讀者迴響

熱門新聞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面