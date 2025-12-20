柯文哲盼：台灣緊繃的社會快降溫　多一點包容少一點批判

▲民眾黨前主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

通緝犯張文昨日於捷運台北車站與中山站周遭投擲煙霧彈，並隨機砍殺路過民眾，最終在警方追捕時，墜樓身亡，整起事件釀成4死11傷的慘痛結果。對此，民眾黨前主席柯文哲今（20日）在社群平台透露，自己昨晚開庭結束後得知此事，他期盼逝者安息，傷者早日康復，也希望台灣緊繃的社會能趕快降溫，大家都能夠找回平靜。

柯文哲表示，自己昨晚剛開庭結束，得知台北捷運發生重大暴力事件，有多位民眾傷亡，他要向罹難者與家屬，致上最深的哀悼。柯文哲認為，最近大家都感受到生活的壓力變重了，情緒更緊繃，也缺乏耐心，沒有安全感。

柯文哲進一步指出，當焦慮累積變成憤怒，情緒外溢變成傷害無辜的人，有些人是在網路上霸凌攻擊網友，但更可怕的是，有人用極端方式攻擊路人。

柯文哲感慨，「這場悲劇裡的傷亡者和你我一樣，在辛苦工作之餘，只想短暫放鬆，過著平凡的普通日子」，而讓他感到不捨的，是很多人碰到危機的當下，不顧自身安危的奮力化解衝突，是那看似普通的超人，讓這個社會看見了正直與正義。

此外，柯文哲直指，面對這樣的悲劇，我們都應該停下來想一想，要怎麼讓情緒降溫？怎麼讓言語回到理性？不要讓情緒被推到極端，不要讓社會更對立更衝突。

柯文哲說，我們可以多一點傾聽，少一點指責；多一點包容，少一點批判；多一點關懷，少一點攻擊，社會的安全，除了政府的制度與規範，也來自每一個人是否願意好好對待每一個跟自己不一樣的別人。

柯文哲呼籲，希望大家更溫柔地對待身邊的人，尊重網路上的人，友善面對不認識的路人，沒有任何情緒的宣洩，要用他人的情感，甚至他人的生命來承受。

最後，柯文哲表示，願逝者安息，願傷者早日康復，也願台灣緊繃的社會能趕快降溫，我們都能夠找回平靜，「對別人好，你一定也會變得更好」。