快訊／陳時中拋社福牛肉　坐月子補貼3.6萬、青少年發1500元藝遊券

▲陳時中今天公布社會福利政見。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中30日參加台北社會福利團體座談會，正式公布社福政見，包括給予產婦坐月子補貼3.6萬元，增加公共化2歲幼幼班、增加1千個托育名額，還要發放每年1500年藝遊券給青少年，並將針對銀髮族發展「訪視員」服務，同時增設社區居住服務單元，支持在社區獨立居住的身心障礙人士。

陳時中今天出席競選市長社會福利政見記者會，公布「1愛兒台北、2青年台北、3樂齡台北、4溫暖台北、5療癒韌性台北」等5大面向的政見，其中包括：提供更具彈性的日夜臨托服務，給予產婦坐月子補貼3萬6千元，公私協力推動專責窗口協助身障者產檢；並將增加公共化2歲幼幼班、增加1000個托育場所名額、設立全台首座科學導入的兒童體適能運動館。

陳時中說，在青年政策方面，他主張對6至18歲青年發放藝遊券，每年1500元，補助青少年買書、看電影等，以及提供青年和青少年專屬空間，並將建立藝文、運動展演業務單一窗口；在樂齡政策方面，將增加日照中心據點，延長服務時間，銜接家人上下班，並針對獨居長輩列冊關懷、發展銀髮訪視員，也要結合健身房，推專業課程等。

此外，陳時中也提出「溫暖台北、療癒韌性台北」兩面向主張，包括增設社區居住服務單元，每家服務6人以下，支持在社區獨立居住的身心障礙人士，也要增設50床以下、中小型的身障全日型住宿式機構，以及因應中重度身障及失智者家庭需求，推動夜間居家服務等。

陳時中說，他在擔任衛福部長期間，推動社福相關修法及政策，而台北市可以作為社會福利政策的示範區域，「改變需要決心，改變需要大家配合，改變當然希望能夠更好」，報告這麼多社會福利政策，每項看起來都很小很小，但是對於需要的朋友來說，是一輩子的大事情，盼可在地方政府做的更好、更直接，並與中央政府配合，建立更綿密的社會安全網。

▼陳時中公布社會福利政見。（圖／陳時中競選辦公室提供，下圖同）