北車恐攻案　藍退將指民進黨撕裂社會：讓涉世未深者失控殺害無辜

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北捷運台北車站與中山站昨晚發生隨機攻擊事件，嫌犯張文先後在兩站丟擲煙霧彈及汽油彈，並持刀傷人，最後自百貨公司6樓墜樓。事件共造成13人送醫，其中4人死亡（含兇嫌）、1人重傷、1人中傷、7人輕傷。有意代表國民黨參選中正萬華議員的前空軍副司令張延廷批評，民進黨仇恨教育撕裂社會，大罷免造成社會激化，一些涉世未深的人就會憤世嫉俗失控殺害無辜，必須立刻認錯檢討。

對該起恐攻，張延廷昨轉發現場影片並批評，民進黨為了永久執政無所不用其極，仇恨教育撕裂社會，大罷免蠱惑人心造成社會激化，嚴重對立，又走偏鋒教育，有一些涉世未深的人就會憤世嫉俗失控殺害無辜，民進黨是到了必須檢討的時候，立刻認錯悔改展開朝野大和解。

據台北市刑警大隊大隊長盧俊宏表示，張姓嫌犯27歲，無業，曾任保全，今年1月在中正區租屋，戶籍地在桃園。事件下午5時30分左右，張男先在捷運台北車站M7出口地下1樓通道投擲煙霧震撼彈與汽油彈，造成1人心肺功能停止，送醫搶救仍不治。

警方指出，晚間6時許，張男徒步前往捷運中山站外路口，再度投擲煙霧彈，隨後持刀在誠品南西店門口揮砍民眾及騎士，並闖入百貨公司內繼續攻擊，造成2人到院前心肺功能停止、另有2人分別在1樓及4樓頸部受傷不治。張男最後自百貨公司6樓墜下，送醫前已心肺停止，經院方搶救無效，晚間7時48分宣告死亡。

