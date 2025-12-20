日本駕駛闖平交道「遭電車拖行200m」慘死！　瞬間燒成火球

記者王佩翊／編譯

日本京都府精華町20日上午11時發生重大交通事故，一輛輕型車闖入近鐵京都線平交道，並與下行特急列車發生猛烈撞擊，車輛瞬間燒成火球，駕駛當場死亡，警方表示，目前仍無法確定死者性別與身分，將持續調查以釐清事發經過。

根據《日本放送協會》報導，警方調查發現，這起致命事故發生在近鐵京都線「新祝園車站」附近的平交道，當時一輛4節車廂的特急列車與闖入平交道的輕型車正面碰撞。巨大的衝擊力道讓輕型車瞬間起火，並被拖行約200公尺，最終在另一輛上行急行列車旁停下，巨大的衝擊力與火勢也連帶使急行列車車門附近遭到燒毀。

一名正在附近農作的70多歲目擊男性回憶，「當時我聽到『碰』的一聲巨響後趕到平交道，看見輕型車零件散落一地，黑煙和火焰不斷竄出，當下就知道發生重大事故了。」

特急列車和急行列車當時共載有約580名乘客及工作人員，所幸全員平安，無人受傷。

警方初步調查發現，事故當時平交道的柵欄已經放下，但這輛肇事的輕型車疑似先與前方另一輛在平交道前正常停等的輕型車發生追撞，隨後衝入平交道內停下，才遭到迎面而來的特急列車撞擊。

目前警方正積極進行死者身分確認作業，並持續調查事故發生的詳細經過。