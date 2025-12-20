南韓酷澎恐遭停業處分？9座物流中心啟動無薪假　員工憂裁員潮

▲ 酷澎位於南韓首爾的總部大樓。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓電商巨頭酷澎（Coupang）在3370萬筆用戶個資外洩風暴後，集團內部陷入動盪。20日業界消息指出，酷澎物流子公司已對9個物流中心實施「自願無薪假」（VTO），辦公室文書處理人員也擔憂可能面臨裁員潮。

韓媒《韓民族經濟》報導，全國物流中心工會證實，截至18日包括全羅光州第4物流中心、大邱第2中心、高陽第1中心等9個物流據點已啟動無薪假措施。工會幹部透露，「最近到訪仁川物流中心發現，物流量幾乎減半。」但年底通常是電商旺季，此時鼓勵放無薪假相當罕見，可見個資外洩事件嚴重打擊消費者信心。

不安情緒已蔓延至酷澎辦公室員工，酷澎集團工會Cou-nion相關人士表示，「工會成員每天打電話詢問公司狀況」，「因為正值人事考核季節，更加感到焦慮。」酷澎採4級相對評分制度，每年評分最低的10%人員必須離職，但員工擔心今年比例恐怕提高。

與此同時，南韓公平交易委員會主委朱炳基19日接受KBS專訪時直言，不排除對酷澎祭出停業處分的可能性，強調若該公司未適當執行消費者損害賠償措施，主管機關可下達營業停止命令，不過考量到消費者可能感到不便，也可改以罰金替代。

這場危機源於中國籍前員工惡意竊取個資，目前已衍生語音釣魚、簡訊詐騙等二次受害案件，但17日國會聽證會上，酷澎創辦人金範錫缺席，僅派韓文不流利的韓國公司新任執行長羅傑斯（Harold Rogers）出席。