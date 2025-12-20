賴清德下4指示　徹查真相公布、制度性建置「反恐等級」警力

▲總統賴清德赴警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北捷運台北車站與中山站昨晚發生隨機攻擊事件，嫌犯張文先後在兩站丟擲煙霧彈及汽油彈，並持刀傷人，最後自百貨公司墜樓。總統賴清德今（20日）至警政署聽取事件報告，賴清德表示，要全面深入、擴大對這個案件的調查，對兇手的背景、犯案的動機、有沒有幫兇、有沒有受人指使、他的金錢來源到底來自何處？務必把真相公布給台灣社會。賴也要求，內政部警政署要與各縣市警察局強化快速打擊部隊的功能，制度性建立反恐警力佈置訓練，才能保護台灣民眾的安全。

賴清德表示，昨天晚上發生在北車以及北捷中山站周邊，這起駭人、有計劃的暴力攻擊事件，已經造成3位民眾加上歹徒共4人死亡，也造成11民眾輕重傷。今天早上他跟卓榮泰分別前往醫院探視住院中的6位病人，感謝各大醫院第一時間竭盡所能提供最好醫療，也向這次事件中不幸身亡的民眾表達哀悼、慰問家屬，同時向過程中奮勇阻止兇手，或現場救助受傷民眾的朋友表達敬意跟感謝。

賴清德指出，這個事件震驚台灣社會，也造成相當嚴重的傷亡，今天早上來到警政署，聽取整個事件的調查結果跟應有的處置作為。謝謝剛剛張榮興署長的簡報，可以清楚看得出來，警政署的警力跟台北市政府警察局的警力，第一時間都做出應有的作為。

賴清德提到，感謝卓榮泰昨天晚上第一時間就前往北車，了解整個情況，也指揮相關部會成立專案小組，也肯定蔣萬安市長籌組緊急安全小組。在這一個重大時刻，非常希望中央地方攜手合作、不分黨派，共同應對這一個重大事件。不僅要把這個重大事件的衝擊降到最低，也希望能夠檢討改進，建立一套制度，不管是避免，或當事件發生時可以快速因應，保護民眾的安全。

賴清德表示，以下幾點指示，希望大家共同朝此方向，一起來精進，第一，在醫療照顧方面，各大醫院除了及時提供醫療服務以外，後續的長時間的健康照護跟心理輔導，應該要有計劃性的推動，中央政府跟地方政府應該共同合作，讓這個事情能夠妥善的推動。

第二、要強化成立專案小組的功能，剛剛法務部提到，台高檢已經指揮相關單位成立專案小組，希望專案小組，應該要全面深入、擴大對這個案件的調查，對兇手的背景、犯案的動機、有沒有幫兇、有沒有受人指使、他的金錢來源到底來自何處？不因為第一時間沒有查到線索，就輕易放過，一定要持續追查，務必把真相公布給台灣社會，讓民眾能夠清楚了解一切的情況。

第三、應該以這個案件為鑑，剛剛卓榮泰、蔣萬安、交通部長陳世凱都有提起，包含機場、車站、捷運等人流多的地方，或是重要的活動，都會加強佈置警力，這個很好，仍然要持續檢討精進擴大，而且建立制度。一定要讓快速部隊發揮功能，同時也要考量反恐警力的作為、制度化地建立。

賴清德表示，不管這個案子最後調查的結果如何，這種有計劃性的先從網路購買煙霧彈、個人有能力製作汽油彈，而且為數不少，最後甚至跳樓自殺，都應該要更謹慎、更積極地來建立一套制度。

賴清德強調，內政部劉世芳部長、警政署張榮興署長，要跟各縣市警察局強化快速打擊部隊的功能，一旦接獲電話、一旦接獲訊息，快速部隊一定要全速趕到，而且要有能力制止這種攻擊行為，要提升到，不單純是治安的快速打擊部隊，要把它往反恐的警力佈置訓練，這個制度上方面來建置，才有辦法保護台灣社會安定跟台灣民眾的安全。

賴清德也提到，最後一點，剛剛卓榮泰、蔣萬安也有提到，對於事件中失去寶貴生命的民眾，英勇抵抗歹徒、避免傷害進一步擴大的民眾，或受傷民眾的撫卹、補償、獎勵甚至後事的協助，政府都要好好幫忙。

