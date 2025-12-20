　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德下4指示　徹查真相公布、制度性建置「反恐等級」警力

▲▼總統賴清德赴警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。（圖／記者呂佳賢攝）

▲總統賴清德赴警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北捷運台北車站與中山站昨晚發生隨機攻擊事件，嫌犯張文先後在兩站丟擲煙霧彈及汽油彈，並持刀傷人，最後自百貨公司墜樓。總統賴清德今（20日）至警政署聽取事件報告，賴清德表示，要全面深入、擴大對這個案件的調查，對兇手的背景、犯案的動機、有沒有幫兇、有沒有受人指使、他的金錢來源到底來自何處？務必把真相公布給台灣社會。賴也要求，內政部警政署要與各縣市警察局強化快速打擊部隊的功能，制度性建立反恐警力佈置訓練，才能保護台灣民眾的安全。

賴清德表示，昨天晚上發生在北車以及北捷中山站周邊，這起駭人、有計劃的暴力攻擊事件，已經造成3位民眾加上歹徒共4人死亡，也造成11民眾輕重傷。今天早上他跟卓榮泰分別前往醫院探視住院中的6位病人，感謝各大醫院第一時間竭盡所能提供最好醫療，也向這次事件中不幸身亡的民眾表達哀悼、慰問家屬，同時向過程中奮勇阻止兇手，或現場救助受傷民眾的朋友表達敬意跟感謝。

賴清德指出，這個事件震驚台灣社會，也造成相當嚴重的傷亡，今天早上來到警政署，聽取整個事件的調查結果跟應有的處置作為。謝謝剛剛張榮興署長的簡報，可以清楚看得出來，警政署的警力跟台北市政府警察局的警力，第一時間都做出應有的作為。

賴清德提到，感謝卓榮泰昨天晚上第一時間就前往北車，了解整個情況，也指揮相關部會成立專案小組，也肯定蔣萬安市長籌組緊急安全小組。在這一個重大時刻，非常希望中央地方攜手合作、不分黨派，共同應對這一個重大事件。不僅要把這個重大事件的衝擊降到最低，也希望能夠檢討改進，建立一套制度，不管是避免，或當事件發生時可以快速因應，保護民眾的安全。

賴清德表示，以下幾點指示，希望大家共同朝此方向，一起來精進，第一，在醫療照顧方面，各大醫院除了及時提供醫療服務以外，後續的長時間的健康照護跟心理輔導，應該要有計劃性的推動，中央政府跟地方政府應該共同合作，讓這個事情能夠妥善的推動。

第二、要強化成立專案小組的功能，剛剛法務部提到，台高檢已經指揮相關單位成立專案小組，希望專案小組，應該要全面深入、擴大對這個案件的調查，對兇手的背景、犯案的動機、有沒有幫兇、有沒有受人指使、他的金錢來源到底來自何處？不因為第一時間沒有查到線索，就輕易放過，一定要持續追查，務必把真相公布給台灣社會，讓民眾能夠清楚了解一切的情況。

第三、應該以這個案件為鑑，剛剛卓榮泰、蔣萬安、交通部長陳世凱都有提起，包含機場、車站、捷運等人流多的地方，或是重要的活動，都會加強佈置警力，這個很好，仍然要持續檢討精進擴大，而且建立制度。一定要讓快速部隊發揮功能，同時也要考量反恐警力的作為、制度化地建立。

賴清德表示，不管這個案子最後調查的結果如何，這種有計劃性的先從網路購買煙霧彈、個人有能力製作汽油彈，而且為數不少，最後甚至跳樓自殺，都應該要更謹慎、更積極地來建立一套制度。

賴清德強調，內政部劉世芳部長、警政署張榮興署長，要跟各縣市警察局強化快速打擊部隊的功能，一旦接獲電話、一旦接獲訊息，快速部隊一定要全速趕到，而且要有能力制止這種攻擊行為，要提升到，不單純是治安的快速打擊部隊，要把它往反恐的警力佈置訓練，這個制度上方面來建置，才有辦法保護台灣社會安定跟台灣民眾的安全。

賴清德也提到，最後一點，剛剛卓榮泰、蔣萬安也有提到，對於事件中失去寶貴生命的民眾，英勇抵抗歹徒、避免傷害進一步擴大的民眾，或受傷民眾的撫卹、補償、獎勵甚至後事的協助，政府都要好好幫忙。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓
金宇彬、申敏兒今天結婚！浪漫婚紗照曝光
一個650元！張文投擲煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題：要
張文高中品學兼優！　9年後竟成殺人魔
快訊／模仿效應！男捷運站高喊「我有槍」　1警受傷送醫
快訊／彰化聖誕夜「送肉粽」時間路線曝光
快訊／北捷中山恐攻　賴清德下4指示！
北車中山爆恐攻！老闆暖喊「上下班搭計程車」：錢算我的

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張文犯案時間「長得離譜」　柳采葳：重大治安缺失要有人負責

張文隨機砍人釀死傷　北捷：心中山線形公園關燈3日哀悼死傷者

北車恐攻後戒備　卓揆指警力太過集中：平均見警率要提升　

5大法官判憲訴法違憲　翁曉玲：台灣距離邪惡時代不遠了

賴清德下4指示　徹查真相公布、制度性建置「反恐等級」警力

2026宜蘭縣長選舉怎提名？　鄭麗文：一定提名會贏的人

張文有計畫無差別襲擊　假借拍耶誕燈到誠品場勘、初步清查無共犯

台北市全面升級戒備　蔣萬安：跨年晚會派特勤小組駐守

卓榮泰拒副署財劃法、憲訴法遭判違憲　藍：三權聯手吞併立法權

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

亞當夫婦隔16年合唱定情曲！　佳人超緊張「見到趙權就安心」

張文犯案時間「長得離譜」　柳采葳：重大治安缺失要有人負責

張文隨機砍人釀死傷　北捷：心中山線形公園關燈3日哀悼死傷者

北車恐攻後戒備　卓揆指警力太過集中：平均見警率要提升　

5大法官判憲訴法違憲　翁曉玲：台灣距離邪惡時代不遠了

賴清德下4指示　徹查真相公布、制度性建置「反恐等級」警力

2026宜蘭縣長選舉怎提名？　鄭麗文：一定提名會贏的人

張文有計畫無差別襲擊　假借拍耶誕燈到誠品場勘、初步清查無共犯

台北市全面升級戒備　蔣萬安：跨年晚會派特勤小組駐守

卓榮泰拒副署財劃法、憲訴法遭判違憲　藍：三權聯手吞併立法權

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

大谷翔平最貴球員卡誕生！一張卡拍出9500萬台幣寫紀錄

桃園捷警提升機場捷運維安層級　保大霹靂小組進駐長槍巡邏車廂

北捷砍人太震撼網民「不去跨年」　賈永婕要兒女小心這麼說

南陽國小慶80歲生日　江啓臣協同運彩公會贈羽球物資

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

美稱兩岸非對稱作戰　解放軍報：險惡用心！對台軍售進攻指向明確

馬斯克點名「台灣少子化危機」　台大校長籲設國家委員會搶人才

台南5月大男嬰失蹤！慘被棄屍大排　生父、同居女羈押禁見

張文犯案時間「長得離譜」　柳采葳：重大治安缺失要有人負責

臨時為香港大火改演出！MAMA沒照流程走　GD後台怒飆髒話：這是污點

北捷恐攻男　「墜樓無生命跡象」

政治熱門新聞

網友預告赴高雄車站恐攻　卓榮泰：找到人讓他變社會公懲對象

57歲男遭刺亡　妻淚憶：平日就富正義感

台北市全面升級戒備　蔣萬安：跨年晚會派特勤小組駐守

57歲英勇男阻張文不幸罹難　蔣萬安：從寬認定至少獲500萬補償金

北車恐攻犯嫌張文涉逃兵原因曝　國防部：該煙霧彈非國軍制式裝備

張文有計畫無差別襲擊　假借拍耶誕燈到誠品場勘、初步清查無共犯

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

遭恐攻死亡家屬悲問卓榮泰　「為什麼一個年輕人在大街上鑄下大錯」

57歲勇男為阻張文喪命　賴清德：加強警力部署、快打部隊要發揮功能

賴清德下4指示　徹查真相公布、制度性建置「反恐等級」警力

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸范雲

北車恐攻案　藍退將指民進黨撕裂社會：讓涉世未深者失控殺害無辜

恐攻男襲擊北車中山站　蔣萬安：啟動一案一社工

綠營縣長民調爆爭議　邱建富：不尋常

更多熱門

相關新聞

北車恐攻後戒備　卓揆指警力太過集中：平均見警率要提升　

北車恐攻後戒備　卓揆指警力太過集中：平均見警率要提升　

台北捷運台北車站與中山站昨晚發生隨機攻擊事件，嫌犯張文先後在兩站丟擲煙霧彈及汽油彈，並持刀傷人，最後自百貨公司6樓墜樓。事發後各地也加強警力佈署，行政院長卓榮泰今（20日）至警政署聽取事件報告，卓也表示，這起事件在國人的眼前發生，「我們的責任都非常的重大」。卓提到，今天他特別從雙連站走到中山站，在中山站看到大批警力、但雙連站沒有，看到了見警率，請警政署跟台北市警察局要再嚴密策劃，還要看到平均率。不能太過集中在某一個地方。

奈良美智報平安「事發時在中山站附近」！

奈良美智報平安「事發時在中山站附近」！

傷人案引恐慌　心理師籲「5方法緩解」：焦慮反覆回想是正常反應

傷人案引恐慌　心理師籲「5方法緩解」：焦慮反覆回想是正常反應

張文2年沒回家！父母認兒屍拭淚：想找人都找不到

張文2年沒回家！父母認兒屍拭淚：想找人都找不到

張文暴行襲北車中山釀4死　蔣萬安：非大陸籍、有計劃攻擊

張文暴行襲北車中山釀4死　蔣萬安：非大陸籍、有計劃攻擊

關鍵字：

北捷賴清德反恐警力快速打擊安全措施恐攻內政部蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面