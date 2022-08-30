　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍再喊「辯論」！他秒反酸：「新北地名都記不清」顧好自己就好

▲▼ 國民黨新北市議員候選人呂家愷,新北市議員候選人戴湘儀,吳訓孝 。（圖／呂家愷提供）

▲國民黨新北市議員候選人呂家愷。（圖／呂家愷提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍今（30）日正式登記參選，同時向新北市長侯友宜喊話，要有接受辯論的勇氣。對此，國民黨新北市議員候選人呂家愷反諷，林佳龍前幾天發言還搞錯新北地名，政策也是拿「選台北」的複製貼上，從頭到根本尾無心選新北。

呂家愷痛批，林佳龍在新北的選情，民進黨心知肚明，林佳龍曾信心十足的喊出「只有準備台北」，搞到最後，竟然要被迫來選新北，林佳龍心中的不甘，以及要重新準備的無奈，從他的言行舉止就看得一清二楚，藏都藏不住。

呂家愷點出，7月12日林佳龍在造勢場合「三度」把新北講成台北，8月18日把新北「八里」說成「萬里」、同月26日林佳龍再次把「蘆洲」的鴨母港溝，講成在「板橋」。呂家愷痛批，這已經不是剛參選的口誤，是認真搞不清楚。直呼林佳龍參選近兩個月，到現在還犯這種低級錯誤，相當不可思議。

▲▼ 國民黨新北市議員候選人呂家愷,新北市議員候選人戴湘儀,吳訓孝 。（圖／呂家愷提供）

▲國民黨新北市議員候選人呂家愷、戴湘儀、吳訓孝。（圖／呂家愷提供）

呂家愷進一步批評，林佳龍不但地區背不熟，就連政策也是用自己原本選台北的政策，複製貼上到新北。呂家愷說，林佳龍8月29日為了炒作，選擇批評新北社宅政策，但隨即被公開資料打臉，呂家愷強調「因為過去6月，林佳龍正忙著『準備台北』，一定沒有追新北社宅政策的進度」。

此外，新北市議員候選人戴湘儀及吳訓孝也表示，林佳龍當時喊出「再蓋兩萬戶社宅、捷運周邊三千戶」，結果被迫選新北後，卻喊出相同口號。他認為這簡直是胡鬧，完全沒有考量過兩市土地規劃、人口分布以及有無符合在地需求。

最後，呂家愷認為，林佳龍選情如何，民進黨心知肚明，先前民進黨團主委何博文公開拿出要侯友宜簽署「做好做滿」承諾書，不就代表自家人都不看好林佳龍，等同提前宣告死刑。呂家愷說，林佳龍無心新北眾所皆知，最可憐的還是民進黨的小雞們，自己能理解今天民進黨團，一起去登記的破殼小雞心中的無奈，盼大家還是顧好自己就好，不要跟著母雞亂亂衝，影響自己選情。
 

ET快訊
快訊／強颱軒嵐諾來襲　「放颱風假」機率曝
孩子都我在顧！媽媽把3歲女兒放12樓牆邊　勇警飛奔上前抱住
《綜藝3國智》將停播畢業了　花花當場痛哭
快訊／「梅花」颱風可能形成！　與軒嵐諾產生藤原效應
日本最新預測路徑！軒嵐諾威力達「非常強烈颱風」　暴風創紀錄
家長笑不出來！開學第一天秒收停課訊息　台中87班緊急停課

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯志恩宣布登記參選高雄市長　韓國瑜首度留言獻祝福

蘇煥智轟「民進黨法西斯化」　揭「這原因」給了鄭寶清參選理由

快訊／開告了！鄭文燦指張善政貪污抄襲　涉嫌違反選罷法

林佳龍再喊「辯論」！他秒反酸：「新北地名都記不清」顧好自己就好

中共月初軍事威脅台灣　蔡英文：感謝瓜地馬拉第一時間挺台

蔣萬安自稱只有雙腳　陳時中：看清自己「他是立委還有國民黨籍」

張善政涉嫌抄襲爭議　陳時中：不評論涉嫌「為清白說明更清楚」

不認陳時中支持度墊底　高嘉瑜曝內部民調：藍營已經分裂

民調墊底恐被棄保？　陳時中：我可能要更讓大家喜歡一些

快訊／陳時中拋社福牛肉　坐月子補貼3.6萬、青少年發1500元藝遊券

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

南港女遭砍跑進店家求助　恐怖前任持刀狂追在後

LISA奪VMAs「最佳K-POP獎」　BLACKPINK唱新歌泰勒絲也超嗨

連2通詐騙電話搶業績？　她聽「柬好玩嗎」秒掛斷

台中特調「東泉拿鐵」公開　民眾試喝驚喊：尾韻微辣

南港凶殺驚悚11秒片曝！她倒地尖叫：快點救我　前男友開山刀猛砍

柯志恩宣布登記參選高雄市長　韓國瑜首度留言獻祝福

蘇煥智轟「民進黨法西斯化」　揭「這原因」給了鄭寶清參選理由

快訊／開告了！鄭文燦指張善政貪污抄襲　涉嫌違反選罷法

林佳龍再喊「辯論」！他秒反酸：「新北地名都記不清」顧好自己就好

中共月初軍事威脅台灣　蔡英文：感謝瓜地馬拉第一時間挺台

蔣萬安自稱只有雙腳　陳時中：看清自己「他是立委還有國民黨籍」

張善政涉嫌抄襲爭議　陳時中：不評論涉嫌「為清白說明更清楚」

不認陳時中支持度墊底　高嘉瑜曝內部民調：藍營已經分裂

民調墊底恐被棄保？　陳時中：我可能要更讓大家喜歡一些

快訊／陳時中拋社福牛肉　坐月子補貼3.6萬、青少年發1500元藝遊券

君品酒店頤宮五度蟬聯米其林三星　看好下半年業績逐月成長

網友約見面！純情男慘囚緬甸KK園區　電擊關水牢...家屬被索30萬

一天只賣2.5小時！桃園隱藏版牛肉麵　老闆不定時加料加菜超佛心

強颱軒嵐諾來襲「放颱風假」機率曝！12號颱梅花估明生成

台中公車站見「整排電梯鈕」好謎！用途揭曉　網喊長知識：太酷了

國境要開了！禁團令何時鬆綁　交長點出2大要件「下月是關鍵」

開學首日防疫準備就緒　黃偉哲視察國小防疫整備

楊子儀拍激情戲「有反應」　被逼問崩潰：我真的沒有驕傲！

疫情衝擊航班銳減　滯台移工暴增！移民署專案掃蕩逮22人

法院認證惡行！醫學院教授掀女學生衣捏肉...丟飯碗+賠償換免囚

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

政治熱門新聞

張善政涉抄襲！　手法曝光「5大鐵證」賴不掉

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

張善政爆抄襲！　5736萬研究案竟「複製貼上」

張善政「抄襲疑雲」案外案　6頁報告領1740萬竟未公開

跑廁所拿候選人面紙擦屁股　翻面一看超悲劇

柯問是否投黃　王世堅：還在掙扎

張善政迴力鏢飛好快！　林智堅爆抄論文時他這樣說

即／5千萬計畫案爆抄襲！　張善政回應了

陳時中民調掉第三　若「姚文智化」他憂：國民黨會陷苦戰

媒體民調跌到第三名　陳時中：支持我的市民趕快出來

快訊／5千萬農委會計畫案遭指抄襲　張善政辦公室打臉還原事實

民進黨：北市拿下就不算輸「拿下一城一縣」算小勝

昔喊「誠信重要」今被爆抄襲　張善政搜尋聲量直線衝上第一名

張善政稱研究案「只是整理資訊」　台大學弟開嗆

更多熱門

相關新聞

柯志恩宣布登記參選高雄市長　韓國瑜首度留言獻祝福

柯志恩宣布登記參選高雄市長　韓國瑜首度留言獻祝福

2022九合一大選29日起開放參選人登記，國民黨高雄市長參選人柯志恩透過臉書宣布她將於9月1日前往登記，高雄市前市長韓國瑜更留言替柯志恩打氣，「為民眾的好日子力拚到底！加油！」，這是自柯志恩被國民黨提名參選高雄市長後，韓國瑜首度在臉書留言表達對她的支持。

快訊／開告了！鄭文燦指張善政貪污抄襲　涉嫌違反選罷法

快訊／開告了！鄭文燦指張善政貪污抄襲　涉嫌違反選罷法

蔣萬安自稱只有雙腳　陳時中：看清自己「是立委還有國民黨籍」

蔣萬安自稱只有雙腳　陳時中：看清自己「是立委還有國民黨籍」

張善政涉抄爭議　陳時中：為清白說明更清楚

張善政涉抄爭議　陳時中：為清白說明更清楚

民調墊底恐被棄保？　陳時中：要更讓大家喜歡一些

民調墊底恐被棄保？　陳時中：要更讓大家喜歡一些

關鍵字：

2022九合一大選2022新北市長侯友宜林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

張善政涉抄襲！　手法曝光「5大鐵證」賴不掉

3台人慘死　金邊警曝初步調查結果

3台男為搶女人命喪柬　他槍殺2人後自盡

警逼老闆辭女員工　枋寮分局深夜回應

開學前一晚「收1通知」爸心情跌谷底

22歲妹完事爆痛衝急診！醫師照X光愣了

軒嵐諾今將轉強颱　明晚變天暴風圈侵襲率46%

許淑華遭控「有黑道背景」！本人認了

S2O散場驚見「咖啡包」網：難怪《我問天》那麼嗨

敖犬女友身分曝光！竟是「長榮辣模空姐」

正妹鄰居激戰「9點就開始叫」！

Netflix再等2天「上架一神作」！

為何不愛接電話？內行揭「5大原因」

《棒棒堂》分家都是因為「他」！

Makiyo懷胎8月「斷不了菸癮」被罵翻！

更多

最夯影音

更多
余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開

余苑綺化煙..老公哭倒余祥銓身上　余天夫妻「避白髮送黑髮」被攙扶離開
余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余苑綺追思影片曝光　余天.余祥銓見昔日畫面台下淚崩

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟「踉蹌走不穩」靠親友攙扶

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺助余祥銓度難關「信封藏洋蔥」　4歲女兒樂樂夢到她：穿白衣燦笑

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

余苑綺經紀人啜泣：下輩子報答她　向娃心疼李亞萍「懷孕8個月仍在工作」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面