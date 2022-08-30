林佳龍再喊「辯論」！他秒反酸：「新北地名都記不清」顧好自己就好

▲國民黨新北市議員候選人呂家愷。（圖／呂家愷提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍今（30）日正式登記參選，同時向新北市長侯友宜喊話，要有接受辯論的勇氣。對此，國民黨新北市議員候選人呂家愷反諷，林佳龍前幾天發言還搞錯新北地名，政策也是拿「選台北」的複製貼上，從頭到根本尾無心選新北。

呂家愷痛批，林佳龍在新北的選情，民進黨心知肚明，林佳龍曾信心十足的喊出「只有準備台北」，搞到最後，竟然要被迫來選新北，林佳龍心中的不甘，以及要重新準備的無奈，從他的言行舉止就看得一清二楚，藏都藏不住。

呂家愷點出，7月12日林佳龍在造勢場合「三度」把新北講成台北，8月18日把新北「八里」說成「萬里」、同月26日林佳龍再次把「蘆洲」的鴨母港溝，講成在「板橋」。呂家愷痛批，這已經不是剛參選的口誤，是認真搞不清楚。直呼林佳龍參選近兩個月，到現在還犯這種低級錯誤，相當不可思議。

▲國民黨新北市議員候選人呂家愷、戴湘儀、吳訓孝。（圖／呂家愷提供）

呂家愷進一步批評，林佳龍不但地區背不熟，就連政策也是用自己原本選台北的政策，複製貼上到新北。呂家愷說，林佳龍8月29日為了炒作，選擇批評新北社宅政策，但隨即被公開資料打臉，呂家愷強調「因為過去6月，林佳龍正忙著『準備台北』，一定沒有追新北社宅政策的進度」。

此外，新北市議員候選人戴湘儀及吳訓孝也表示，林佳龍當時喊出「再蓋兩萬戶社宅、捷運周邊三千戶」，結果被迫選新北後，卻喊出相同口號。他認為這簡直是胡鬧，完全沒有考量過兩市土地規劃、人口分布以及有無符合在地需求。

最後，呂家愷認為，林佳龍選情如何，民進黨心知肚明，先前民進黨團主委何博文公開拿出要侯友宜簽署「做好做滿」承諾書，不就代表自家人都不看好林佳龍，等同提前宣告死刑。呂家愷說，林佳龍無心新北眾所皆知，最可憐的還是民進黨的小雞們，自己能理解今天民進黨團，一起去登記的破殼小雞心中的無奈，盼大家還是顧好自己就好，不要跟著母雞亂亂衝，影響自己選情。

