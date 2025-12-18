　
政治

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸：不讓范雲認養桃園是對的

▲綠營立委范雲今天在網路節目批評，桃園鐵路地下化進度落後且經費暴增，這要怪市長張善政，圖為張善政主持市政會議發言。（資料照／市府新聞處提供）

▲綠營立委范雲今天在網路節目批評，桃園鐵路地下化進度落後且經費暴增，這要怪市長張善政，圖為張善政主持市政會議發言。（資料照／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對民進黨立委范雲今（18）日在網路節目上指稱，桃園鐵路地下化進度落後、經費暴增要怪張善政市長，張善政政績是什麼都說不清楚，很多可能都是前朝留下來等語；對此，桃園市政府新聞處處長羅楚東回應，范委員為了攻擊張市長，連主責單位是鐵道局都搞不清楚，沾沾自喜以為攻擊到桃園市政府，實際上卻句句都射向鐵道局。范委員的發言也恰恰說明，為什麼民進黨中央當初選擇不再讓她認養桃園，現在回頭看，這個決定確實很正確。

羅楚東指出，桃園鐵路地下化的主辦與執行機關，依法就是交通部鐵道局，無論是工程進度、工期調整或是經費增加，都由鐵道局提出並報請行政院核定。桃園市政府各相關局處，包括交通局、捷工局、都發局等，從配套措施到交通管制等均全力配合、共同推動。范委員毫無邏輯的發言，讓市府替長期努力推動鐵路地下化的鐵道局同仁感到不值。

羅楚東強調，鐵路地下化工程進度落後，桃園市民才是最大的受害者，真正該被監督的是中央執行單位，而不是被拿來當政治靶子的地方政府。奉勸范委員，上節目前先把功課做好，搞清楚誰負責、誰執行，再來談監督，才不會貽笑大方。

政院推社會安全網2.0計畫　蘇俊賓批「一手破網、一手補網」

桃園醫院46周年院慶　善心人士捐贈「行動複合手術室」

拒絕酒測挨罰18萬繳不出　桃園分署先助他戒酒

更多新聞
「鮑魚達人」棄保潛逃　疑官警護航！檢調出手了
快訊／「國家警報」響！19:32發生規模5.1地震　最大震度
快訊／有感搖晃　19:32發生地震！
剴剴錯過3次救命時刻！兒盟白麗芳證詞「鬼打牆」...法官也怒
一晚掉3顆牙算不算受虐？　兒盟前執行長證詞讓剴剴戰士痛哭

網傳桃園怠慢發放全民國防手冊　市府駁斥

網傳桃園怠慢發放全民國防手冊　市府駁斥

網路謠傳桃園市怠慢處理全民國防手冊發放作業，桃園市政府今（27）日澄清，全民國防手冊印製與配送作業皆由國防部統籌，並直接寄送至各區公所，其中復興區公所已於24日下午收到手冊後已透過里鄰系統進行家戶發放，至於桃市第二批次手冊，中央表示因物流業者配送時程延後，預計將於12月8日左右配送其餘行政區，呼籲市民網友勿聽信謠言，以訛傳訛。

市府「百倍奉還」活動登錄　鼓勵市民踴躍參與

市府「百倍奉還」活動登錄　鼓勵市民踴躍參與

桃園行動電腦斷層CT醫療專車啟用

桃園行動電腦斷層CT醫療專車啟用

慶祝樂天桃猿奪冠　桃園市政府11/2舉辦封王遊行

慶祝樂天桃猿奪冠　桃園市政府11/2舉辦封王遊行

桃市全力防堵非洲豬瘟疫情蔓延　築起10道防線

桃市全力防堵非洲豬瘟疫情蔓延　築起10道防線

桃鐵地下化進度落後綠委范雲張善政無政績桃市府羅楚東

