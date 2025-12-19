　
政治

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平日就富正義感

▲▼台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

捷運台北車站M7出口處今（19日）傍晚時，嫌犯張文接連在台北車站M7出口處、中山站外，丟擲汽油彈、煙霧彈並隨機砍人，之後在警方圍捕下墜樓身亡。其中，一名57歲余姓男子在北車M7出口處上前試圖制止張文行兇時遭刺重傷，送醫後不治。台北市長蔣萬安晚間前往台大醫院探望家屬後表示，他此時此刻要對這位挺身而出、富正義感的民眾給予最高的敬意。

27歲通緝犯張文今天下午在捷運台北車站丟擲煙霧彈製造混亂，余男疑在過程中上前阻止，遭張嫌持刀刺中背部，送醫時一度呈現OHCA，經全力搶救仍於晚間近8時宣告不治。 台大醫院急診室今對外說明，余男主要死因為左肺及左心各約5公分的穿刺傷，傷及重要臟器，最終仍回天乏術。

台北市長蔣萬安晚間宣布，成立1219台北市緊急維安應變小組，由他親自主持，跨局處隨時匯整各方最新的狀況及資訊。他指出，目前了解嫌犯在最後逮捕過程中，畏罪跳樓確定死亡，後續警察局也會全面深入進行相關調查。

另外，稍早蔣萬安也特別到台大醫院，探視在台北車站M7出口第一時間看到嫌犯，即刻伸出手要去制止，不幸受到攻擊而身亡的余男家屬，在慰問他太太過程中，都感到非常心痛。

蔣萬安說，該名死者的太太提到，先生平時就是一位願意挺身而出、富有正義感，甚至是很仗義執言的人，後續除了捷運公司相關單位給予全面慰問協助外，在此時此刻他要對於這位挺身而出、富有正義感的民眾給予最高的敬意。

▲▼蔣萬安探訪煙霧彈恐攻案傷者。（圖／台北市政府提供）

▲蔣萬安前往台大醫院探視遭恐攻受傷的民眾與死者家屬，並向醫生了解搶救過程。（圖／台北市政府提供）

張文殺3人墜樓亡　全身搜出4刀具＋汽油彈
相隔11年！北捷再爆恐怖攻擊　傷亡規模對比鄭捷案一次看
高雄車站遭恐嚇！不明人士：12/25接力北捷案

