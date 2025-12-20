警察追張文追到頂樓「為何不用槍？」　網點出1狀況：翻翻案例

▲張文隨機砍人。（圖／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文昨日（19）在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，最終墜樓身亡，釀成4死11傷。就有網友在看到相關影片後，不禁納悶問道，為什麼警察都已經追到頂樓了，卻沒有用槍？貼文曝光後，引起網友討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣警察到底有多怕用槍」為標題發文，提到張文昨天都已經丟煙霧彈、殺人了，但警察追到頂樓之後，卻沒有用槍，反而是拿警棍和手電筒，台灣警察有多怕用槍？

網友推測警察不用槍的原因

貼文曝光後，便有網友感嘆，「大膽開槍後面一堆鳥毛爛事啊」、「開槍，叭叭，執法過當」、「開一槍報告寫不完欸」、「翻翻案例，警察用槍後果都非常人能接受」、「一堆警察開槍被告、索賠」、「不然報告你要幫寫嗎」、「沒用好，副作用跟你一輩子」。

也有網友擔心警察的安危，「每台警車跟行動駐所配備盾牌很難嗎？每次新聞看到警察跟肉乾一樣對抗持刀凶嫌。槍不槍是一回事，連基本保護自己都沒辦法做到」、「好歹拿個盾牌吧」。

警察什麼狀況下可以開槍？

根據「警械使用條例」，警察人員執行職務時，若遇下列情況，可以使用警刀或槍械：

一、為避免非常變故，維持社會治安時。



二、騷動行為足以擾亂社會治安時。



三、依法應逮捕、拘禁之人拒捕、脫逃，或他人助其拒捕、脫逃時。



四、警察人員所防衛之土地、建築物、工作物、車、船、航空器或他人之生命、身體、自由、財產遭受危害或脅迫時。



五、警察人員之生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，或有事實足認有受危害之虞時。



六、持有凶器有滋事之虞者，已受警察人員告誡拋棄，仍不聽從時。



七、有前條第一款、第二款之情形，非使用警刀、槍械不足以制止時。

另外，警察人員執行職務時，若犯罪嫌疑人或行為人有下列各款情形之一，將危及警察人員或他人生命或身體時，得使用槍械逕行射擊：

一、以致命性武器、危險物品或交通工具等攻擊、傷害、挾持、脅迫警察人員或他人時。

二、有事實足認持有致命性武器或危險物品意圖攻擊警察人員或他人時。

三、意圖奪取警察人員配槍或其他可能致人傷亡之裝備機具時。

四、其他危害警察人員或他人生命或身體，情況急迫時。