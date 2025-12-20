　
社會 社會焦點 保障人權

嘉義市管樂節全面加強維安　防範模仿隨機攻擊

▲▼ 嘉義市管樂節踩街警方加派人力 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市管樂節踩街登場，每年現場都人山人海，今年因應北捷事件警方加派人力 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應北捷臺北車站發生隨機攻擊殺人事件，造成多人傷亡慘劇，嘉義市警局為防範模仿效應，立即啟動強化維安機制，確保各項活動場域及市民之安全，以安定民心，另針對20日管樂節活動，動員警（民）力計472人次，置重點於中山路踩街路段、噴水池圓環開幕式舞台及市府北棟大型晚會會場安維部署，並提升巡邏密度及守望勤務，增加見警率，守護市民安全。

▲▼ 嘉義市管樂節踩街警方加派人力 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市警局表示，年底盛事雲集，包括備受矚目的「320+1嘉義市城市博覽會」、以及陸續登場的「第33屆國際管樂節」、「迎接2026跨年晚會」等大型活動，警方已提升安全維護層級，落實強化安維部署，確保治安零死角，保護市民安全。

另針對本轄嘉義火車站、嘉北火車站及嘉義市交通轉運中心等交通樞紐，實施高密度巡邏及守望勤務，全面提高見警率，確保每一個角落都在警方的守護範圍內，讓夜歸與通勤的市民朋友都能平安返家。

▲▼ 嘉義市管樂節踩街警方加派人力 。（圖／記者翁伊森攝）

市警局除加強各項安維措施外，也特別呼籲市民參與各項大型活動或進出車站時應保持警覺，如發現可疑人員、異常騷動或發現來源不明的可疑物品，請務必遵循「保持冷靜、尋求協助、立即報案」三原則，優先保護自身安全，並立即撥打110報案，警方將以最快速度到場處置，剷除危害狀況，共同維護「全齡共享、世代宜居」的安全城市。

▲▼ 嘉義市管樂節踩街警方加派人力 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市管樂節踩街警方加派人力 。（圖／記者翁伊森攝）

