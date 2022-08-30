民調墊底恐被棄保？　陳時中：我可能要更讓大家喜歡一些

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中30日出席社會福利政見記者會，並與社福團體面對面座談。媒體會中關注，有媒體民調顯示一半選民不喜歡陳時中，是否擔心可能出現棄保效應？陳幽默回應說，「我可能要更讓大家喜歡一些」，並反問現場支持者「現場不喜歡我的人有誰？」同時強調政策本質比較重要，不會有棄保的問題。

▲陳時中今天出席競選市長社會福利政見記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

《TVBS》民調中心近期公佈民調顯示，年底台北市長選舉有87%市民表示會去投票，有投票意願的選民中，36%市民支持蔣萬安，26%支持黃珊珊，23%想投陳時中，不到1%受訪者支持台灣維新黨台北市長參選人蘇煥智，另外14%尚未決定；不過，網路媒體《放言》今天也釋出民調，首度加入50%手機受訪樣本，結果顯示陳時中以26.3%的支持度小勝蔣萬安的25.8%以及黃珊珊的24%。

媒體今天下午在記者會中關注，怎麼看待兩份民調的差異？另外在《TVBS》民調中有過半民眾表示不喜歡陳時中，他看到這個數字是否有嚇到？陳說，他不認為有這麼多人不喜歡自己，民調都是讓大家做參考，「如果有這樣的情況，那我可能要更讓大家喜歡一些」，同時反問現場支持者說，「我也要問一下，現場不喜歡我的人有誰？」引發支持者鼓掌大笑。

媒體也關注，陳時中是否擔心「棄中保珊」的棄保效應？陳回應，在台北市，選民的素質和對公共政策的期待是比較高的，所以不會有「棄誰保誰」的概念，政策本質是最要緊；他還說，民調有時候很有趣，對於這個問題，他不太能夠很清楚的去解析，對於民調指出區域、年齡、不喜歡自己的問題，他可藉此知道自己的弱點和優點在哪，即時地做滾動式檢討。

另對於無黨籍參選人黃珊珊稱「台北市民沒有在分顏色」等語，陳時中受訪說，台北不是沒有藍綠，只是對於公共政策的重視度相對比較高，所以大家用公共政策爭取台北市民的認同，這是個比較健康的方向。