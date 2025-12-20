北車恐攻犯嫌張文涉逃兵原因曝　國防部：該煙霧彈非國軍制式裝備

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北捷運台北車站與中山站昨晚間發生隨機攻擊事件，嫌犯張文先後在兩站丟擲煙霧彈及汽油彈，並持刀傷人，嫌犯本人最後自百貨公司6樓墜樓，同樣傷重不治，事件共造成13人送醫（8男5女），其中4人死亡（含兇嫌）、1人重傷、1人中傷、7人輕傷。由於張文涉犯逃兵役通緝中，國防部昨也說明，嫌犯2024年11月空軍憲兵警衛營教召未到，後備指揮部依《妨害兵役治罪條例》移送地檢署偵辦。另其所用之煙幕彈非國軍制式裝備。

據台北市刑警大隊大隊長盧俊宏表示，張姓嫌犯27歲，無業，曾任保全，今年1月在中正區租屋，戶籍地在桃園。事件下午5時30分左右，張男先在捷運台北車站M7出口地下1樓通道投擲煙霧震撼彈與汽油彈，造成1人心肺功能停止，送醫搶救仍不治。

警方指出，晚間6時許，張男徒步前往捷運中山站外路口，再度投擲煙霧彈，隨後持刀在誠品南西店門口揮砍民眾及騎士，並闖入百貨公司內繼續攻擊，造成2人到院前心肺功能停止、另有2人分別在1樓及4樓頸部受傷不治。張男最後自百貨公司6樓墜下，送醫前已心肺停止，經院方搶救無效，晚間7時48分宣告死亡。

今年27歲的犯嫌張文是一名通緝犯，過去曾服空軍志願役，2022年因酒駕遭軍方汰除，國防部昨說明，於臺北車站隨機傷人嫌犯，非現役軍人。2024年11月空軍憲兵警衛營教召未到，後備指揮部依《妨害兵役治罪條例》移送地檢署偵辦。另其所用之煙幕彈非國軍制式裝備。