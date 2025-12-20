北捷恐攻案釀4死11傷　胸頸刀傷為主、2人還在加護病房

▲警政署「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北捷運台北車站與中山站昨晚發生隨機攻擊事件，嫌犯張文先後在兩站丟擲煙霧彈及汽油彈，並持刀傷人，最後自百貨公司5樓墜樓。內政部警政署今（20日）舉行「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，衛福部指出，這起事件一共有15名傷患，其中4名死亡，其餘11名有5位已經出院，還有6位在住院，有2位在加護病房，1位是頸部刀傷仍需要觀察、另1位有血胸情形，目前經過手術都已經穩定，沒有生命之虞。

警政署長張榮興表示，網路上恐嚇訊息狀況，現在發現是境外網站，有6個IP偵查中，目前由刑事局跟高雄市警局共組專案小組追查，目前網站已經下架，但要追查真正使用者身分。另外，犯嫌使用的煙霧彈是在網拍平台購買，非爆裂物也非管制物品，但不當使用可依社維法裁處。

法務部長鄭銘謙指出，這個案件在台高檢指示下成立專案小組偵辦，搜索租屋處、旅館、楊梅住處，扣得相關證物，可以判斷這是預謀性殺人，從證據做數位鑑識釐清是否有其他犯罪行為。對受害者、罹難者家屬也組關懷小組、律師一對一對談，另外高雄也查緝網路上是否有類似恐嚇貼文。

衛福部長石崇良也報告，這起事件一共有15名傷患，其中4名死亡，其餘11名有5位已經出院，還有6位在住院，有2位在加護病房、1位急診、3位收治在一般病房，傷病部分主要是外傷，特別是胸頸部撕裂傷跟刀傷，少部分民眾被煙霧嗆傷，1位還在急診觀察、其餘已經平安回家。

石崇良補充，還有2位在加護病房，1位是頸部刀傷仍需要觀察、另1位有血胸情形，目前經過手術都已經穩定，沒有生命之虞。

石崇良表示，這件事情除了傷者還有很多目睹者可能受衝擊，所以也發布新聞稿提供目睹民眾如何處理情緒上衝擊，也提供專線1925，如果有困擾可以洽詢，目前住院中病人也啟動一社工一關懷作業。昨天病患分送到11家醫院，第一時間待命，大家都辛苦搶救，也要謝謝所有醫護同仁辛勞。