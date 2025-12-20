　
快訊／北捷傷者證實為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷，誠品南西店外畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心）北捷砍人,北捷恐怖攻擊,北捷隨機砍人,北捷恐攻,張文,北捷中山站,中山商圈,中山站,誠品南西

▲北市隨機傷人案釀4死11傷，誠品南西店外畫面曝光。（圖／ETtoday攝影中心）

記者洪巧藍／台北報導

北市昨日傍晚發生隨機砍人事件造成嚴重傷亡，衛生福利部部長石崇良今(20)日說明，其中一名遭襲擊受傷之民眾為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜之民眾，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與台北市衛生局共同協助受影響民眾。

疾病管制署羅一鈞署長及台北市政府衛生局黃建華局長說明：

一、如有事件發生時正在誠品生活南西店之民眾且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜（例如：眼睛）而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

二、針對目前住院傷患，臺北市衛生局已請收治醫院評估暴露風險，如經評估確認後需要投藥，亦將以此公費專案於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

三、疾管署表示，因血液暴觸感染HIV機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至零，請受影響民眾毋須過度擔心，也請社會勿肉搜傷者以免增加心理調適壓力。

12/18 全台詐欺最新數據

515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

張文恐攻武器曝光！ 屯5刀、35顆油彈、24煙霧彈

