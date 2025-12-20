北車恐攻案鄭麗文轟賴清德不務正業　綠：國民黨心中只剩政治鬥爭？

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市昨發生重大隨機傷人案，國民黨主席鄭麗文上午批評，賴清德不要一副心思都放在政治鬥爭上，不要再一天到晚不務正業，只想著鬥爭，台灣社會已經無法再承受政治亂局。對此，民進黨今（20日）回應，沒有任何人希望看見善良市民的生命與財產受到侵害，在社會仍籠罩不安情緒之際，國民黨卻只有急著跳出來操作政治口水。試問，鄭麗文是否曾對這些投入維護治安的警察弟兄姊妹，表達過一絲關心或慰勉？

民進黨發言人吳崢指出，目前治安機關仍針對此一無差別攻擊事件進行調查，在犯案動機尚未明朗前，鄭麗文及凌濤等國民黨人士，便急於將事件肇因歸咎於執政黨，令人質疑其心中是否只剩政治鬥爭，而毫無對受害者的憐憫之心。

吳崢強調，民進黨不會像國民黨如此冷血，只要發生治安事件，就急著從政敵身上究責。賴清德總統今日談話中亦肯定台北市長蔣萬安及市府團隊的危機處理作為，強調即便政黨不同，大家同屬一個國家，應攜手解決危害人民安全的各項問題。反觀鄭麗文，仍持續消費治安事件、製造政治對立，行徑非常可恥。

吳崢重申，民進黨譴責任何形式的暴力，期盼案件真相早日水落石出，更重要的是共同建構更堅固的社會安全防護網。政治口水與無差別的政治鬥爭，無助於社會治安的維護，只會讓善良的台灣人感到厭惡。