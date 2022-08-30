張善政迴力鏢飛好快！　林智堅爆抄論文時他這樣說

▲張善政日前秀出自己康乃爾大學的博士論文，強調政治人物誠信非常重要。（圖／鏡週刊提供）

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民進黨前桃園市長參選人林智堅因論文抄襲爭議退選，不過，本刊調查，多次強調「政治人物誠信非常重要」的國民黨桃園市長參選人張善政，竟也涉抄襲。回顧當時張善政回應林智堅論文抄襲疑雲，他秀出自己41年前在美國康乃爾大學的博士論文說：「讓大家感覺一下我的這個博士論文是如假包換。」並強調：「政治人物誠信非常重要。」如今這番話如迴力鏢打到他自己。

待林智堅退選、民進黨換將由立委鄭運鵬上陣，張善政還進一步追擊：「桃園市民已經不能再接受另一個沒有誠信的參選人。」「重點是誠信，誠信沒有了，民調差多少都沒有用，誠信破產的時候就應該退選。」

張善政這番話仍言猶在耳，本刊卻接獲爆料，指他在2007年到2009年擔任計畫主持人，向農委會申請經費的研究結案報告竟也涉嫌抄襲；這份名為「農業電子化發展策略分析與規劃」案前後執行3年，總共領取5700萬元政府預算，報告至今還掛在農委會網站。

本刊檢視2008年度的結案報告，張善政團隊在報告中提到「借鏡於他山之石，尋求快速導入的資訊應用模式」，然而，仔細審視報告內容，卻發現其報告內容涉抄襲《商業周刊》、中國期刊、香港網站、英文網站，甚至在未標註的情況下抄用農委會資料，等於是領農委會預算又抄農委會的資料。

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