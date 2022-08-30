張善政涉抄襲！　手法曝光「5大鐵證」賴不掉

圖、文／鏡週刊

民進黨前桃園市長參選人林智堅因論文抄襲爭議退選，國民黨桃園市長參選人張善政也遭爆涉抄。本刊掌握，張善政在2007年到2009年擔任計畫主持人，向農委會申請經費的研究結案報告涉嫌抄襲。檢視該研究案2008年的結案報告，字裡行間出現出蛛絲馬跡，諸如「抄週刊卻連驚嘆號、插標都抄」，也有「抄香港網站，報告內出現非台灣慣用語」「抄國內論文剪貼重組，導致內容牛頭不對馬嘴」「引述中國期刊重組句子反而變不順」「翻譯英文網頁卻沒寫來源」。

▲林智堅雙碩士均遭撤銷後，張善政稱讚此案的處理是「守護社會誠信價值」。（圖／鏡週刊提供，下同）

在2008年這570頁的結案報告中，前30頁是報告內文，後面則是附件；張善政團隊蒐集11種國外農業科技的應用狀況，以11份子報告呈現，在〈日本農業應用線性規劃法〉一文，張善政團隊提到「小地主大佃農」案例，但整整2頁內容、約1200多字，竟全來自《商業周刊》第1043期的封面故事〈荒地闖出百萬年薪〉，該報導描述台灣加入世貿組織後，稻米價跌，「1公頃農地種稻米，沒有任何災害，1年所得只有12萬元，『農戶年收入比外勞低！』」張善政團隊將引號拿掉，其餘文字全部複製貼上，連一般不會用在報告文書的驚嘆號也一併使用。

▲張善政研究計畫抄襲一覽表

張善政團隊甚至連《商周》內文的小標也不放過，「絕境見商機 著手提升經濟規模，跳過中盤銷售」「租地當大佃農 機械化操作，效率大增，成本大減」「加入全球競賽 引進奇異果分裝機，做產品分級」「打進日本市場投資冷藏設備，淡季出貨提高利潤」全部一併抄入報告。

儘管複製貼上超過千字，但本刊檢視〈日本農業應用線性規劃法〉文末的參考文獻，張善政團隊僅註明使用《商周》第1043期的一張圖表，對內文部分則隻字不提。

▲農委會委託張善政團隊進行3年期的研究案，經費近6千萬元。



在子報告〈荷蘭2001–2012年國家農業長程規劃及發展政策之研究〉中，張團隊使出英翻中手法，將荷蘭農業部出版刊物的文字照搬4大段，且未註明資料來源；在〈農產檢驗資訊系統建置之研究〉中，介紹以色列、美國政府的食安管制部門，內容則分別來自農委會農試所網站，和中國期刊《中國食物與營養》。

雖然張善政的報告在參考文獻中有列出前述二篇文章，但相同內容的比例實在太高，張善政團隊介紹美國食品安全監管體系時，透過簡轉繁手法，貼上中國期刊《中國食物與營養》2007年的文章。該文原提到「美國政府十分重視食品安全問題，已經建立由總統食品安全管理委員會綜合協調，衛生和公共服務部（DHHS）、農業部（USDA）、環境保護局（EPA）等多個部門具體負責的綜合性監管體系」。

張的團隊將文字剪貼後，擅自在子句內插入動詞「整合」「形成」，變成「已建立由總統食品安全管理委員會綜合協調，整合衛生和公共服務部（DHHS）、農業部（USDA）、環境保護局（EPA）等，形成具體負責的綜合性監管體系」，導致文字變得不通順。

談到無線感測器網路在農業領域的應用時，張善政團隊複製南台科技大學資管所一本碩士論文中，對無線感測器的應用介紹。原論文提到無線感測器的「健康應用」「家庭應用」方法，分別是「將感測器網路佈署於房子裡及人的身上，而達到遠距監測人體各項健康數據及人的各項行為的目的」，以及「將含有啟動器的感測器網路佈署於家中，可以讓人們在遠方或在家裡經由網際網路操作許多家事」。

張善政團隊將這些文字複製後重新組合，「健康應用」的方法變成「將含有啟動器的感測器網路佈署於家中，可以讓人們在遠方或在家裡經由網際網路啟動自動開關，執行許多家事」，「執行家事」跟「健康」的關聯使人摸不著頭緒。

介紹資通訊科技對有機農業的影響時，張善政團隊大量複製香港綠田園基金網站文章。本刊查閱綠田園基金網站，原文各段落都清楚註明出處，被張團隊複製的段落，分別來自聯合國糧農組織期刊，和國際貿易中心網站；張團隊不只複製綠田園基金翻譯後的文字，更將原文出處一併複製，納入自己的參考文獻。

▲張善政團隊使用香港網站中文譯文，用字遣詞與台灣習慣不符。

但仔細檢視張善政團隊的報告，可發現複製貼上的段落中，出現不少非台灣慣用語，如「『現時』全球已有約100個國家擁有或多或少的有機農業」「過去10年有機食物銷售額的『年增長』『介乎』20至25%之間」，顯然非自行翻譯國際貿易中心原文，而是貼上香港的翻譯文字。

甚至，綠田園基金在文章中寫道「根據國際貿易中心的調查，還觀察到有機市場有如下的趨勢，或可供香港借鏡」，張善政團隊將其改成「…或可供台灣借鏡」，直接把「香港」改成「台灣」，顯示張團隊僅是複製香港綠田園基金翻譯後的文字加工再製而已。

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