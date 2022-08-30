苗栗藍營鬧分裂　最新民調曝鍾東錦、謝福弘膠著差距

▲苗栗縣長參選人鍾東錦（左）及謝福弘（右）。（合成圖／翻攝臉書）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗縣長選舉藍軍陷入分裂危機，選戰情勢詭譎，國民黨全力拉抬被提名人謝福弘，但議長鍾東錦仍堅持參選，恐被黨紀處分。根據QuickseeK民調中心今年8月下旬進行的電話民調，當被問到「在這兩個泛藍參選人當中，最希望哪位做縣長？」共有24.3％民眾表示支持鍾東錦，23%支持謝福弘，另有52.8％無明確意見。

根據該份民調內容，民眾最希望的泛藍縣長人選，鍾東錦和謝福弘民調結果膠著，雙方僅差距1.3個百分點；另一方面，當被問到「最不希望哪一位來當縣長？」有18.8％民眾表示不希望鍾東錦、15.7%表示不希望民進黨參選人徐定禎、8.8%選擇謝福弘、4.6％選擇時代力量參選人宋國鼎，另有2%選擇無黨籍參選人吳盛聖，還有50.1％民眾未明確表態。

此外，該份民調顯示，民眾對於最有好感及最沒好感的候選人，好感度方面，宋國鼎以23.7％排名最高，其次是鍾東錦14.8%、徐定禎13.1％、謝福弘11.8%、吳盛聖2.3％，另有34.4％無明確意見；最沒有好感方面，鍾東錦17.4%居冠、徐定禎13.9%次之、謝福弘8.8%、宋國鼎4.3%、吳盛聖2.3％，無明確意見者佔53.3%。

本次調查由QuickseeK民調中心執行，調查方法針對該區居民進行手機號碼的隨機取樣後進行手機簡訊調查，調查日期在8月22日至8月27日發送簡訊，填卷至8月28日上午，並且針對同一電話號碼以及IP僅能填答一次，維持取樣公平性，調查對象為戶籍於苗栗縣18個鄉鎮市，20至59歲民眾，此次調查共完成1078份有效樣本，抽樣誤差在95%的信心水準下，正負3.0個百分點，且調查結果依最新人口資料，針對戶籍地、性別以及年齡進行多重反覆加權處理。

▼苗栗縣長選舉電話民調。（圖／QuickseeK民調中心提供，下圖同）