張善政「抄襲疑雲」案外案　6頁報告領1740萬竟未公開

圖、文／鏡週刊

國民黨桃園市長參選人張善政爆抄襲爭議。本刊接獲爆料，指張善政在2007年到2009年擔任計畫主持人，向農委會申請經費的研究結案報告有異，本刊透過政府研究資訊系統（GRB）網站查詢，2007、2008年的結案報告都有全文電子檔供下載，其中2008年報告確實出現疑似抄襲、未引述資料來源的狀況。

▲張善政曾在宏碁任職10年，宏碁是台灣IT巨擘，對政府數位化領域的貢獻頗多。（圖／鏡週刊提供，下同）

在尋找資料過程中意外發現，張善政主持的這項研究案，最後一年、也就是2009年的結案報告，並未開放下載，在農委會相關單位的網頁也查詢不到；然而，根據GRB網站，2009年結案報告只有6頁，計畫經費卻多達1,740萬元，爆料者稱，這根本是「一字千金」。消失的這6頁報告，也成為抄襲疑雲的案外案。

▲農委會委託張善政團隊進行3年期的研究案，經費近6千萬元。

這項由張善政主持的3年期研究案，雖由多人合力完成，但張一直擔任該計畫主持人。本刊查閱2008年適用的〈行政院所屬各機關委託研究計劃管理辦法〉（現已廢止，改為管理要點），辦法中明訂，各機關選定委託對象時，應審酌主持人主持研究能力；政府機關進行委託時，契約規範事項應包括「受委託者及委託機關雙方對可能侵害第三者智慧財產權應負之責任」。

在張善政團隊2007年提出的報告中，也明載計畫主持人的職掌包括「負責執行總績效」「提供架構執行之重要諮詢」。爆料人批，從結果來看，「這根本是一本佛跳牆式的大雜燴報告！」指出當年參與研究的內部人員，看到張善政日前在林智堅論文案爆發後的反應，大感不以為然，因張高調自詡誠信，還大秀自己的博士論文，但他擔任計畫主持人的研究計畫結案報告，根本是剪貼本式的報告。

爆料人指出，張自詡擁有科技專業、在台大當教授，產出的報告卻不堪檢驗，恐涉A錢及詐騙政府預算，不只違反研究倫理，還可能牽涉著作權爭議。

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